Altınordu'da 6 gitti 3 geldi - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
14 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Altınordu'da 6 gitti 3 geldi

Altınordu'da 6 gitti 3 geldi

Altınordu'da 6 gitti 3 geldi

1. Lig'de ikinci yarının ilk maçında cumartesi günü evinde lider Hatayspor'la karşılaşacak Altınordu, ara döneminde 3 oyuncuyla anlaşırken, sezon başındaki kadrosundan 6 futbolcuyla yollarını ayırdı.

ekibinde ve Ersel Aslıyüksek'in sözleşmeleri ilk yarı bitmeden feshedildi. Ersel, Hekimoğlu Trabzon'la anlaştı. Genç oyunculardan Fatih, 3. Lig ekibi Serik Belediyespor'a kiralanırken, sol bek Ali Mert ise 2. Lig'de mücadele eden Anadolu FK'ya kiralık gönderildi.

Altyapı patentli Egehan, İstanbulspor'la sözleşme imzaladı. 'e gitmek isteyen Anıl ise takımdan ayrılarak beklemeye geçti. Kırmızı-lacivertliler dış transferde Osmaniyespor'dan sol kanat Metehan Mimaroğlu, İttifak Holding Konyaspor'dan sol bek Ali Yaşar ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan ön libero Furkan Çil'i renklerine kattı. Dün anlaşmaya varılan son Furkan 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Boluspor'dan sağ kanat Mutlu Güler'i transfer etmek isteyen İzmir temsilcisi forvet arayışlarını da sürdürüyor.

OĞULCAN'IN HEDEFİ A MİLLİ TAKI

ALTYAPI yatırımlarıyla en çok oyuncu gönren ekip olan Altınordu'nun genç ön liberosu Oğulcan Ülgün, öncelikli hedefinin A Milli Takım'da forma giymek olduğunu söyledi. EURO 2020 aday kadrosuna girmek için çalıştığını ifade eden Oğulcan, "U21 Milli Takım ile 2018 ve 2019 yıllarında iki maça çıktım. Ancak gerçek hedefim, A Milli Takım'da oynamak. Bunu başardıktan sonra ise futbol yaşamıma Avrupa'nın beş büyük liginde devam etmek istiyorum" diye konuştu.

21 yaşındaki futbolcu sezonun ilk yarısında 16 maçta görev aldı.

  1. 14.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu'da 6 gitti 3 geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN