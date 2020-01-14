Adana Demirspor'a Süper Lig ekibinden golcü! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
14 Ocak 2020, Salı
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Demirspor'a Süper Lig ekibinden golcü!

Adana Demirspor'a Süper Lig ekibinden golcü!

1. Lig ekibi Demirspor, forvet 'ü kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki tecrübeli golcü, başkan Murat Sancak ile 'da bir araya gelerek kendisini mavi-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Takımın Belek'teki kampına katılan , "İnşallah 2 taraf için de hayırlı olur. Taraftarımızın desteğiyle inşallah bu yolun sonu şampiyonluk olacak." ifadesini kullandı.

  1. 14.01.2020
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