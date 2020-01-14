Adana Demirspor'a Süper Lig ekibinden golcü!
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, forvet Mehmet Akyüz'ü kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki tecrübeli golcü, başkan Murat Sancak ile Antalya'da bir araya gelerek kendisini mavi-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Takımın Belek'teki kampına katılan Mehmet Akyüz, "İnşallah 2 taraf için de hayırlı olur. Taraftarımızın desteğiyle inşallah bu yolun sonu şampiyonluk olacak." ifadesini kullandı.
- 14.01.2020
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misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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