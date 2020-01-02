Tatos Akhisar’a
Altay'da Deniz ve Oğuzhan'ın ardından takımın yıldızı Andreas Tatos sözleşmesini feshetti.
Altay'da Deniz ve Oğuzhan'ın ardından takımın yıldızı Andreas Tatos sözleşmesini feshetti. Yunan orta sahanın teknik direktör Ali Tandoğan tarafından kadroda düşünülmediği öğrenildi. Tatos'a Akhisar'a talip oldu. 30 yaşındaki orta saha Akigolar'a imza atmaya yakın.
- 2.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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