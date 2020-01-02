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02 Ocak 2020, Perşembe
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Tatos Akhisar’a

Tatos Akhisar’a

Altay'da Deniz ve Oğuzhan'ın ardından takımın yıldızı sözleşmesini feshetti.

Altay'da Deniz ve Oğuzhan'ın ardından takımın yıldızı sözleşmesini feshetti. Yunan orta sahanın teknik direktör Ali Tandoğan tarafından kadroda düşünülmediği öğrenildi. Tatos'a Akhisar'a talip oldu. 30 yaşındaki orta saha Akigolar'a imza atmaya yakın.
  1. 2.1.2020
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