Play-off’ta olacağız
Adana Demir Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 4-2 kazanılan Ümraniyespor maçında başarılı bir oyun sergilediklerini söyledi. Tecrübeli hoca, rakiplerinin play-off sıralamasında olduğunu söylerken, "Sezon sonunda mutlaka play-off'ta olacağız" diye konuştu.
Adana Demir Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 4-2 kazanılan Ümraniyespor maçında başarılı bir oyun sergilediklerini söyledi. Tecrübeli hoca, rakiplerinin play-off sıralamasında olduğunu söylerken, "Sezon sonunda mutlaka play-off'ta olacağız" diye konuştu.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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