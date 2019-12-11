Galatasaray'dan ayrılmıştı... Adanaspor'da Emrah Bayraktar dönemi! Transfer müjdesi...

Başkan Bayram Akgül ile bir araya gelen Emrah Bayraktar'ın, sportif direktörlük görevine getirildiği kaydedildi.

Emrah Bayraktar yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"ADANASPOR BİR KULÜPTEN FAZLASI"

"Adanaspor'a sportif direktör olma konusu birden gelişti. Bayram Akgül Başkan ile ağabey-kardeş ilişkimiz var. Ben de Adanalıyım. Farklı kulüplerde farklı pozisyonlarda çalıştım. Adanaspor zor bir dönemden geçiyor. Adanaspor bizim için bir kulüpten fazlasıdır. Adana, baba toprağı olan bir yer. Böyle zor bir dönemde Bayram Başkan birlikte olmamızı ve elimizi taşın altına sokmamız gerektiğini söyledi. Benim babam, amcam, dayılarım… Aile boyu Adanasporluyuz. İçinde büyüdüğümüz bir kulüp. Barcelona'nın bir sloganı var; bir kulüpten fazlası diye. Adanaspor da bizim için öyle.

TRANSFER MÜJDESİ...

Adana bir şehir takımı. Benim buradaki görevim idari anlamda kulübü bir noktaya taşıyabilmek. Sezon başından beri yaşanan sakatlıklar, futbolcuların cezalı duruma düşmesi…Bazı sıkıntılar yaşandı. 4 tane önemli maç var. Bu maçları iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Devre arası da iyi takviyelerle iyi bir noktaya ulaşmak istiyoruz."