Galatasaray'dan ayrılmıştı... Adanaspor'da Emrah Bayraktar dönemi! Transfer müjdesi...
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da sportif direktörlük görevine daha önce Galatasaray altyapısında görev alan Emrah Bayraktar getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, sportif direktörlük görevi için turuncu-beyazlıların eski futbolcularından ve yardımcı antrenörlerinden Sami Bayraktar'ın oğlu Emrah Bayraktar ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Bayraktar, zorlu bir göreve geldiklerini ve kulübü zor günlerde iyi bir noktaya taşımak için taşın altına elini koyduklarını söyledi.
Başkan Bayram Akgül ile bir araya gelen Emrah Bayraktar'ın, sportif direktörlük görevine getirildiği kaydedildi.
Emrah Bayraktar yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:
"ADANASPOR BİR KULÜPTEN FAZLASI"
"Adanaspor'a sportif direktör olma konusu birden gelişti. Bayram Akgül Başkan ile ağabey-kardeş ilişkimiz var. Ben de Adanalıyım. Farklı kulüplerde farklı pozisyonlarda çalıştım. Adanaspor zor bir dönemden geçiyor. Adanaspor bizim için bir kulüpten fazlasıdır. Adana, baba toprağı olan bir yer. Böyle zor bir dönemde Bayram Başkan birlikte olmamızı ve elimizi taşın altına sokmamız gerektiğini söyledi. Benim babam, amcam, dayılarım… Aile boyu Adanasporluyuz. İçinde büyüdüğümüz bir kulüp. Barcelona'nın bir sloganı var; bir kulüpten fazlası diye. Adanaspor da bizim için öyle.
TRANSFER MÜJDESİ...
Adana bir şehir takımı. Benim buradaki görevim idari anlamda kulübü bir noktaya taşıyabilmek. Sezon başından beri yaşanan sakatlıklar, futbolcuların cezalı duruma düşmesi…Bazı sıkıntılar yaşandı. 4 tane önemli maç var. Bu maçları iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Devre arası da iyi takviyelerle iyi bir noktaya ulaşmak istiyoruz."
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"CAS'a gideceğiz"
Toplam 1
Yorum
ŞİMAL YILDIZI ADAM GİBİ ADAM
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Fenerbahçe'den Alper’e son şans
Toplam 2
Yorum
Outoforfer1907 Son şansımı kalmış yazıklar olsun. Bu adam bal Ligi'nde bile oynayamaz. Buna verilecek süre Ferdiye verilsin. Alper gitsin inşaatta çalışsın
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Fenerbahçe'den Alper’e son şans
Toplam 2
Yorum
Çerkes kimse kimseye bu kadar şans vermez, yeter...
Galatasaray'dan ayrılmıştı... Adanaspor'da Emrah Bayraktar dönemi! Transfer müjdesi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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