Akhisarspor dış sahada kazanamıyor
TFF 1. Lig'de deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'la 2-2 berabere kalarak 3. sıradan 5. basamağa düşen Akhisarspor'un dış sahada kazanamama serisi 4 haftaya çıktı.
Yeşil-siyahlı takım deplasmanda oynadığı son 4 maçta Giresunspor ve Osmanlıspor'a yenilip, Erzurumspor ve Ümraniyespor'la berabere kalarak 10 puan kaybetti. Akhisarspor, gurbette çıktığı 7 maçta sadece 2 kez galip gelirken, 2 beraberlik, 3 de yenilgi aldı. Akhisar ekibi iç sahada ise 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak namağlup unvanını koruyor.
- 03.12.2019
- Fenerbahçe'nin transferi Muriç'ten! İşte o isim...
- Ersun Yanal'dan şok karar! İstanbulspor karşısında o ismi oynatmayacak
- Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı isim İstanbul'a geldi
- Kulüplerden flaş paylaşımlar! Fenerbahçe ve Galatasaray da katıldı
- Ve canlı yayında açıklandı! Arda Turan ile Fatih Terim...
-
Girdi ve kart gördü
Toplam 1
Yorum
ozzy oziii
-
‘Kasıtlı’ iddiası!
Toplam 1
Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
-
Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
Akhisarspor dış sahada kazanamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.