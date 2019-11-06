Eskişehirspor taraftarlarından kulübe bağış
Eskişehirspor taraftarları, TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ekol Göz Menemenspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından eksik yatan 70 bin TL'lik primi aralarında toplayarak kulübe bağışladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un taraftarları, takımın 5 hafta önce evinde 3-0 kazandığı Ekol Göz Menemenspor maçının ardından eksik yatan 70 bin lira primi, aralarında toplayarak kulübe bağış yaptı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Menemenspor maçında eksik yatan 70 bin lira prim, taraftarlarımız arasında toplanarak bugün kulübümüze bağışlandı." denildi.
Açıklamada ayrıca, siyah-kırmızılı taraftarların, 8 Kasım Cuma günü deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçında takıma başarı dileklerinde bulunduğu kaydedildi.
- 06.11.2019
-
Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
-
5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
-
Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
Eskişehirspor taraftarlarından kulübe bağış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.