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06 Kasım 2019, Çarşamba
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taraftarlarından kulübe

Eskişehirspor taraftarlarından kulübe bağış

taraftarları, TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ekol Göz Menemenspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından eksik yatan 70 bin TL'lik primi aralarında toplayarak kulübe bağışladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden 'un taraftarları, takımın 5 hafta önce evinde 3-0 kazandığı Ekol Göz Menemenspor maçının ardından eksik yatan 70 bin lira primi, aralarında toplayarak kulübe yaptı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Menemenspor maçında eksik yatan 70 bin lira , taraftarlarımız arasında toplanarak bugün kulübümüze bağışlandı." denildi.

Açıklamada ayrıca, siyah-kırmızılı taraftarların, 8 Kasım Cuma günü deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçında takıma başarı dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

  1. 06.11.2019
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