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04 Kasım 2019, Pazartesi
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'da hasret sürüyor

Altınordu'da hasret sürüyor

1'inci Lig'de kendi sahasında ile 1-1 berabere kalan 'nun galibiyet hasreti 6 haftaya yükseldi. Üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından 3 puan parolasıyla çıktığı İstanbulspor karşılaşmasında Anıl'ın golüyle 1-0 öne geçen kırmızı-lacivertli ekip, skor avantajını koruyamayarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

Altyapı takviyeli kadrosuyla kabus gördüğü ligde 10 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 6 puan toplayan temsilcisi 17'nci sırada kalarak düşme hattından kurtulamadı.

Bu sezon ilk ve tek galibiyetini 14 Eylül'de evinde karşısında 4-1'lik skorla elde eden , daha sonra çıktığı 6 müsabakada 4 yenilgi, 2 beraberlik aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altay ve Cesar Grup Ümraniyespor maçlarında rakip fileleri sarsamayan kırmızı-lacivertli takım, önünde gol hasretini sonlandırdı. Teknik direktör , "İlk yarının son 7 haftasını en iyi şekilde geçip, ikinci yarıda ligi istediğimiz yerde bitireceğiz" dedi.

  1. 04.11.2019
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