Menemensporlu Mustafa Çeçenoğlu maç sonu hüngür hüngür ağladı - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Kasım 2019, Pazar
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Haberler Galeri Menemensporlu Mustafa Çeçenoğlu maç sonu hüngür hüngür ağladı

Menemensporlu Mustafa Çeçenoğlu maç sonu hüngür hüngür ağladı

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor'u konuk eden Menemenspor, rakibini 10 mağlup etti. İzmir temsilcisinin golünü 74'üncü dakikada Mehmet Boztepe kaydetti. Zorlu maçtaki tek golün asistini de Mustafa Çeçenoğlu kaydetti. Maçın son düdüğüyle Çeçenoğly hüngür hüngür ağlamaya başladı. İşte sebebi ve yürek sızlatan o görüntüler...
3 Kasım 2019 Pazar 08:21
Menemensporlu Mustafa Çeçenoğlu maç sonu hüngür hüngür ağladı

Menemen'de oynanan maçı evsahibi ekip 1-0 galip tamamladı. Ekol Göz Menemenspor'a galibiyeti getiren golü 74'te Mehmet Boztepe kaydetti.

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Menemensporlu Mustafa Çeçenoğlu maç sonu hüngür hüngür ağladı

Ligde üst üste 2. galibiyetini alan ve son 4 maçının 3'ünü kazanan Ege ekibi, puanını 14'e yükseltti. Ümraniyespor ise 17 puanda kaldı.

Menemensporlu Mustafa Çeçenoğlu maç sonu hüngür hüngür ağladı

Menemenspor'da Mustafa Çeçenoğlu karşılaşma sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Menemensporlu Mustafa Çeçenoğlu maç sonu hüngür hüngür ağladı

Çeçenoğlu'nun dün annesini kaybettiği öğrenildi.

Menemensporlu Mustafa Çeçenoğlu maç sonu hüngür hüngür ağladı

Menemenspor taraftarları Mustafa Çeçenoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu.

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