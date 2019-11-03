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Menemensporlu Mustafa Çeçenoğlu maç sonu hüngür hüngür ağladı
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor'u konuk eden Menemenspor, rakibini 10 mağlup etti. İzmir temsilcisinin golünü 74'üncü dakikada Mehmet Boztepe kaydetti. Zorlu maçtaki tek golün asistini de Mustafa Çeçenoğlu kaydetti. Maçın son düdüğüyle Çeçenoğly hüngür hüngür ağlamaya başladı. İşte sebebi ve yürek sızlatan o görüntüler...
3 Kasım 2019 Pazar 08:21
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Menemen'de oynanan maçı evsahibi ekip 1-0 galip tamamladı. Ekol Göz Menemenspor'a galibiyeti getiren golü 74'te Mehmet Boztepe kaydetti.
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Ligde üst üste 2. galibiyetini alan ve son 4 maçının 3'ünü kazanan Ege ekibi, puanını 14'e yükseltti. Ümraniyespor ise 17 puanda kaldı.
Menemenspor'da Mustafa Çeçenoğlu karşılaşma sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.
Çeçenoğlu'nun dün annesini kaybettiği öğrenildi.
Menemenspor taraftarları Mustafa Çeçenoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu.