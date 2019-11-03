Menemensporlu Mustafa Çeçenoğlu maç sonu hüngür hüngür ağladı

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor'u konuk eden Menemenspor, rakibini 10 mağlup etti. İzmir temsilcisinin golünü 74'üncü dakikada Mehmet Boztepe kaydetti. Zorlu maçtaki tek golün asistini de Mustafa Çeçenoğlu kaydetti. Maçın son düdüğüyle Çeçenoğly hüngür hüngür ağlamaya başladı. İşte sebebi ve yürek sızlatan o görüntüler...

3 Kasım 2019 Pazar 08:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





