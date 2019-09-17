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17 Eylül 2019, Salı
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Giresunspor’da dönemi sona erdi

Giresunspor’da Erkan Sözeri dönemi sona erdi

Giresunspor , ile yapılan görüşme sonucu karşılıklı anlaşılarak yolları ayırdıklarını söyledi.

Ligin ilk 4 haftasında 1 puan toplayarak lige kötü bir giriş yapan yeşil-beyazlılar son İstanbulspor yenilgisinin ardından ayrılık sinyalleri vermişti.

Bugün Giresun'a gelen Sözeri yönetim ile yaptığı görüşme sonucu karşılıklı olarak ayrılma kararı alındı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Kulüp , "Hocamız ile yollarımızı ayırdık. Yönetimimiz kendisi ile görüştü ama çalışmak istemediğini söyledi ve ayrılık kararı alındı" dedi.

"İstifa sinyalleri sonrası aklımızda hocalar vardı" diyen Karademir, "Biz bu takımı kaldırıp götürebilecek biraz daha genç bir isim düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 17.09.2019
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