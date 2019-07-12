1. Lig özeti (11.07.19)
Spor Toto 1.Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte 1. Lig'de öne çıkan detaylar...
ÜMRANİYE'YE YERLİ DİJK
Ümraniye, altyapısındaki ve tarzıyla Liverpool'lu Van Dijk'e benzetilen stoper M.Furkan Göksu'yu (18) profesyonel yapmaya hazırlanıyor. Öte yandan Eyüp'ten sol bek Y.Emre Gedik de (19) imzayı attı.
BAL-KES'TE 3 İMZA
Balıkesırspor'da iç transfer çalışmaları kapsamında kaleci Andrija Vukovic, Tomislav Glumac ve Oğuzhan Çapar ile yeniden anlaşıldı. Sözleşmelerinde indirime giden Glumac, Vukovic ve Oğuzhan ile 1+1 yıllık yeni anlaşma imzalanıd. Kırmızıbeyazlı kulüpten fedakarlıkta bulunan 3 futbolcuya teşekkür açıklaması geldi.
USLU, DEMİR'DE
Adana Demir, geçen sezon Rizespor'da oynayan 31 yaşındaki tecrübeli sol bek Mehmet Uslu'yla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Sakarya, Kartal, Konya ve Hacettepe formaları da giyen Mehmet, geçtiğimiz yıl Süper Lig'de 19 maçta 1 asist yaptı.
SON ŞiMŞEK CANER
Şampiyonluğu hedefleyen 2. Lig ekibi Samsunspor, son olarak Osmanlıspor, forması giyen 32 yaşındaki sağ bek Caner Arıcı'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli savunmacı, geçen sezon kaçan şampiyonluğu çok çalışarak kazanacaklarını dile getirdi.
TAYFUR HAVUTÇU AYRILDI
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılarından Tayfur Havutçu, görevinden istifa etti. Yaptığı açıklamada; Şenol Güneş'in, kendisiyle devam etmek istediğini aktaran Havutçu, "Hocamıza teşekkür ediyorum. Bana olan güvenini ortaya koymuştu. Devam etmek istiyordu. Ancak ben, ailevi nedenlerden dolayı böyle bir karar aldım" ifadelerini kullandı.
İLK FİNAL BELLİ OLDU
Sezonun üçüncü grand slami Wimbledon'da kadınlar finalinin adı ABD'li Serena Williams ve Rumen Simona Halep oldu. Erkeklerde ise bugün Roger Federer-Rafael Nadal ile Novak Djokovic- Roberto Agut final için kozlarını paylaşacak.
- 12.7.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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