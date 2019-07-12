1. Lig özeti (11.07.19)



ÜMRANİYE'YE YERLİ DİJK

Ümraniye, altyapısındaki ve tarzıyla Liverpool'lu Van Dijk'e benzetilen stoper M.Furkan Göksu'yu (18) profesyonel yapmaya hazırlanıyor. Öte yandan Eyüp'ten sol bek Y.Emre Gedik de (19) imzayı attı.



BAL-KES'TE 3 İMZA

Balıkesırspor'da iç transfer çalışmaları kapsamında kaleci Andrija Vukovic, Tomislav Glumac ve Oğuzhan Çapar ile yeniden anlaşıldı. Sözleşmelerinde indirime giden Glumac, Vukovic ve Oğuzhan ile 1+1 yıllık yeni anlaşma imzalanıd. Kırmızıbeyazlı kulüpten fedakarlıkta bulunan 3 futbolcuya teşekkür açıklaması geldi.



USLU, DEMİR'DE

Adana Demir, geçen sezon Rizespor'da oynayan 31 yaşındaki tecrübeli sol bek Mehmet Uslu'yla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Sakarya, Kartal, Konya ve Hacettepe formaları da giyen Mehmet, geçtiğimiz yıl Süper Lig'de 19 maçta 1 asist yaptı.



SON ŞiMŞEK CANER

Şampiyonluğu hedefleyen 2. Lig ekibi Samsunspor, son olarak Osmanlıspor, forması giyen 32 yaşındaki sağ bek Caner Arıcı'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli savunmacı, geçen sezon kaçan şampiyonluğu çok çalışarak kazanacaklarını dile getirdi.



TAYFUR HAVUTÇU AYRILDI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılarından Tayfur Havutçu, görevinden istifa etti. Yaptığı açıklamada; Şenol Güneş'in, kendisiyle devam etmek istediğini aktaran Havutçu, "Hocamıza teşekkür ediyorum. Bana olan güvenini ortaya koymuştu. Devam etmek istiyordu. Ancak ben, ailevi nedenlerden dolayı böyle bir karar aldım" ifadelerini kullandı.



İLK FİNAL BELLİ OLDU

Sezonun üçüncü grand slami Wimbledon'da kadınlar finalinin adı ABD'li Serena Williams ve Rumen Simona Halep oldu. Erkeklerde ise bugün Roger Federer-Rafael Nadal ile Novak Djokovic- Roberto Agut final için kozlarını paylaşacak.