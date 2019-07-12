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12 Temmuz 2019, Cuma
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1. Lig özeti (11.07.19)

1. Lig özeti (11.07.19)

1.Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte 1. Lig'de öne çıkan detaylar...


ÜMRANİYE'YE YERLİ DİJK
Ümraniye, altyapısındaki ve tarzıyla Liverpool'lu Van Dijk'e benzetilen stoper M.Furkan Göksu'yu (18) profesyonel yapmaya hazırlanıyor. Öte yandan Eyüp'ten sol bek Y.Emre Gedik de (19) imzayı attı.

BAL-KES'TE 3 İMZA
Balıkesırspor'da iç transfer çalışmaları kapsamında kaleci Andrija Vukovic, Tomislav Glumac ve Oğuzhan Çapar ile yeniden anlaşıldı. Sözleşmelerinde indirime giden Glumac, Vukovic ve Oğuzhan ile 1+1 yıllık yeni anlaşma imzalanıd. Kırmızıbeyazlı kulüpten fedakarlıkta bulunan 3 futbolcuya teşekkür açıklaması geldi.

USLU, DEMİR'DE
Adana Demir, geçen sezon Rizespor'da oynayan 31 yaşındaki tecrübeli sol bek Mehmet Uslu'yla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce , Kartal, ve Hacettepe formaları da giyen Mehmet, geçtiğimiz yıl 'de 19 maçta 1 asist yaptı.

SON ŞiMŞEK CANER
Şampiyonluğu hedefleyen 2. Lig ekibi Samsunspor, son olarak Osmanlıspor, forması giyen 32 yaşındaki sağ bek 'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli savunmacı, geçen sezon kaçan şampiyonluğu çok çalışarak kazanacaklarını dile getirdi.

TAYFUR HAVUTÇU AYRILDI
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü 'in yardımcılarından , görevinden istifa etti. Yaptığı açıklamada; Şenol Güneş'in, kendisiyle devam etmek istediğini aktaran Havutçu, "Hocamıza teşekkür ediyorum. Bana olan güvenini ortaya koymuştu. Devam etmek istiyordu. Ancak ben, ailevi nedenlerden dolayı böyle bir karar aldım" ifadelerini kullandı.

İLK FİNAL BELLİ OLDU
Sezonun üçüncü grand slami Wimbledon'da kadınlar finalinin adı ABD'li ve Rumen Simona Halep oldu. Erkeklerde ise bugün Roger Federer-Rafael Nadal ile - Roberto Agut final için kozlarını paylaşacak.

  1. 12.7.2019
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