TFF 1.Lig'de günün özeti! (11.06.19)

Şampiyonluk yarışı vermek için kolları sıvayan Altay, geçen sezon devre arasında talip olduğu Kenan Özer'i yine gündemine aldı. Geçen sezon Ankaragücü'nden ayrılarak Gazişehir'e transfer olan 32 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılması halinde harekete geçileceği öğrenildi. Sait Karafırtınalar'ın kadroda görmek istediği Kenan'ın 2020'ye kadar kontratı bulunuyor. Başarılı oyuncu sezonu 27 maçta 1 gol ve 2 asistle tamamladı.

BİR BAŞKAN İKİ KULÜP

TFF 3. Lig ekibi Tire 1922'de kulüp başkanlığına Bölgesel Amatör Lig'e düşen Bucaspor'un kulüp başkanı Cihan Aktaş getirildi. Buca'daki görevini de sürdürecek Aktaş, takımın isminin değişmeyeceğini vurguladı.

TİMSAH'TA ÜÇ İSTİFA

Bursaspor'da başkan adaylığını açıklayan Mesut Mestan'ın listesinde istifa şoku yaşandı. Listede yer alan Görkem Akbaş, Ömer Faruk Şahin ve Sezer Sezgin kulübe gelerek Divan Kurulu'na istifasını sundu.

BUZ SAMSUN'DA

İsmet Taşdemir'le yollarını ayıran Samsunspor, bir süredir görüştüğü İrfan Buz'da mutlu sona ulaştı. Kırmızı-beyazlılar, 52 yaşındaki teknik adamla bugün 11.30'da 3 yıllık sözleşme imzalanacağını açıkladı. Son olarak 2017-18'de Osmanlıspor'u çalıştıran Buz, Türkiye'de Y. Malatya, G.Birliği, Bursa; Almanya'da Iserlohn ve Olpe'de de görev yaptı.

TARAFTAR İSYANDA

Menemen Belediye'de yönetimdeki belirsizlik taraftarın da tepkisini çekti. Tahir Şahin'in başkan seçildiği kongrenin mahkeme kararıyla iptal olmasıyla tedirgin olan sarı-lacivertliler, belirsizliğin sona ermesini bekliyor.

ORDU'DAN ZİYA ISRARI

Altınordu, Denizli'nin Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Ziya Alkurt'u yeniden gündemine aldı. Serbest kalan 28 yaşındaki sağ kanat geçtiğimiz sezon 28 maçta 10 gol ve 6 asistle göz doldurmuştu.