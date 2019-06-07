Alt liglerden haberler (06.06.2019)

Alt liglerde mücadele eden takımlar önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Alt liglerden haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.



AKİGOLAR'A TEKLİF YAĞIYOR

Süper Lig'e veda eden Akhisar'ın, oyuncuları adeta kapışılıyor. Sözleşmesi sona eren kaleci Fatih Öztürk'ün adı G.Saray'la anılırken; Elvis Manu için de Kasımpaşa'nın nabız yokladığı belirtildi. Cocalic, Lukac ve Regattin gibi yabancıların da ayrılmak istediği öğrenildi.



KARŞIYAKA'DA TOROS BEKLİYOR

Yeni sezonun planlamasını henüz belirlemeyen Karşıyaka'da gözler teknik direktör Mesut Toros'a çevrildi. Başkanvekili Gökhan Şensan'la el sıkıştığını belirten Toros, "Burada mutluyum, gelen teklifleri reddettim. Kulüpteki gelişmeleri bekliyorum" diye konuştu.



UYGUN'DAN ES-ES'E YEŞİL IŞIK

Bülent Uygun, 2010-2011'de görev yaptığı Eskişehirspor'a hizmete hazır olduğunu söyledi. Şu anda takım çalıştırmayan Uygun, "Eskişehir'in gönlümde farklı bir yeri var. Yeni yönetimin işi kolay değil. Şu anda bir teklif gelmedi ama olursa destek olmaya her zaman hazırım" dedi.



SERDAR GÖRÜŞME ODASINA

Altınordu'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 14 maç kaçıran Serdar Deliktaş'ın geleceği netleşiyor... Büyük umutlarla transfer edilen fakat 6 golle beklentilerin gerisinde kalan 32 yaşındaki forvetin, kırmızı-lacivertli ekipten ayrılabileceği öğrenildi. 1 yıl daha kontratı bulunan Serdar'ın, kısa süre içinde yönetimle görüşmesi bekleniyor.



BALIKESİR'DE SEÇİM GÜNÜ

Balıkesirspor'da geçtiğimiz hafta çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen olağanüstü genel kurul, bugün gerçekleştirilecek. Kırmızıbeyazlı ekipte başkan adayı olarak konuşulan Kadir Dağlı adaylığını doğruladı. Dağlı'nın listesinde camianın önde gelen isimleri olduğu öğrenildi. 16.00'da Karesi AVM'de yapılacak kongrede bu kez çoğunluk aranmayacak.



ALTAY'DA SON GÖZDE AHMET İLHAN

Süper Lig hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Altay, G.Birliği forması giyen Ahmet İlhan Özek'i gündemine aldı. Kırmızı-siyahlı ekiple Süper Lig'e yükselen ve 1 yıllık kontratı bulunan 31 yaşındaki sol kanatla önümüzdeki günlerde görüşme yapılacağı öğrenildi. Karabük ve Çaykur Rize' de de top koşturan Ahmet, Süper Lig'de 177 maçta 20; 1. Lig'de ise 21 karşılaşmada 2 gol attı.



NAZİLLİ'DEN İKİ KİŞİLİK KONGRE!

TFF 3. Lig ekibi Nazilli Belediyespor'da, geçtiğimiz gün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul 681 üyeden yalnızca 2'si gelince ertelendi. Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'ndeki kongre, 12 Haziran Çarşamba günü saat 17.00'de çoğunluk şartı aranmaksızın gerçekleştirilecek. Başkan Özgen Türker'in yeniden aday olmayacağı siyah-beyazlılarda adaylığını açıklayan eski başkanlardan Nurettin Özkat'tan başa yönetime talip olan kimse çıkmadı.