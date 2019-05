Transferde bomba haber... Adanaspor'dan Serie A'ya!

Serie A'da zor günler geçirmesine rağmen ligde kalmayı başaran Genoa, yeni sezon kadro planlamasına da başladı. İtalyan ekibi, bu kapsamda uzun süredir takip ettiği İrfan Can için girişimlere başlamaya hazırlanıyor. Sportif Direktör Perinetti, gelecek vaat eden bir futbolcu olarak gördüğü İrfan için ilerleyen günlerden Adana ekibiyle bir görüşme gerçekleştirecek.

Aynı zamanda Ümit Milli Takımı'nda da forma giyen 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon Adanaspor ile 19'u lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 20 maça çıktı ve kalesinde 26 gol gördü.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?



30 Haziran 1998 Adana doğumlu olan İrfan Can, futbola 2007 yılında Adanaspor altyapısında başladı. 7 sene boyunca çeşitli kategorilerde forma giyen İrfan Can, 2014 yılında profesyonel imzasını attı. Kısa süre içerisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç eldiven, genç milli takımlara çağrıldı. Turuncu-beyazlı takımın altyapısından yetişen 20 yaşındaki kaleci İrfan Can, Akdeniz ekibinin A takımında 2014-2015 sezonundan bu yana ter döküyor. 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen genç file bekçisi, bu sezon geride kalan 15 maçlık periyotta, 14 müsabakada ilk 11'de sahaya çıktı, 1 maçta da sonradan oyuna girdi. 1.94 boyunda olan genç kalecinin Adanasporla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.