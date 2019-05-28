Transferde bomba haber... Adanaspor'dan Serie A'ya!
Spor Toto 1. Lig'de sezonu 37 puanla 12. sırada tamamlayan Adanaspor'un genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat'a İtalya'dan talip var. İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Adanaspor'un 20 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı transfer etmeye hazırlanıyor.
Serie A'da zor günler geçirmesine rağmen ligde kalmayı başaran Genoa, yeni sezon kadro planlamasına da başladı. İtalyan ekibi, bu kapsamda uzun süredir takip ettiği İrfan Can için girişimlere başlamaya hazırlanıyor. Sportif Direktör Perinetti, gelecek vaat eden bir futbolcu olarak gördüğü İrfan için ilerleyen günlerden Adana ekibiyle bir görüşme gerçekleştirecek.
Aynı zamanda Ümit Milli Takımı'nda da forma giyen 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon Adanaspor ile 19'u lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 20 maça çıktı ve kalesinde 26 gol gördü.
İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?
30 Haziran 1998 Adana doğumlu olan İrfan Can, futbola 2007 yılında Adanaspor altyapısında başladı. 7 sene boyunca çeşitli kategorilerde forma giyen İrfan Can, 2014 yılında profesyonel imzasını attı. Kısa süre içerisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç eldiven, genç milli takımlara çağrıldı. Turuncu-beyazlı takımın altyapısından yetişen 20 yaşındaki kaleci İrfan Can, Akdeniz ekibinin A takımında 2014-2015 sezonundan bu yana ter döküyor. 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen genç file bekçisi, bu sezon geride kalan 15 maçlık periyotta, 14 müsabakada ilk 11'de sahaya çıktı, 1 maçta da sonradan oyuna girdi. 1.94 boyunda olan genç kalecinin Adanasporla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 28.05.2019
- Güncelleme: 28.05.2019 15:35
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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fatih Terim'in gözdesi Taylan Antalyalı kimdir?
Toplam 1
Yorum
serdar akay göztepe de oynayan 18 yaşındaki kerem gsnin mutlaka izlemesi gereken futbolculardan biri.ilerde iyi yerlere gelebilir.keşke sakatlanmasaydı
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G.Saray transfere servet harcadı
Toplam 32
Yorum
mert harika
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Eren Derdiyok: Telefon bekledim
Toplam 2
Yorum
davut Adam o kadar yüksek ücretli sözleşmeyi zorla imzalatmadı , sözleşmesi varsa parasını da son kuruşuna kadar alır .
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