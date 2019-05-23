Gazişehir yarıladı

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Gazişehir Gaziantep, sahasında Osmanlıspor'u 2-0 yendi. Bu sonuçla kırmızı-siyahlı takım final yolunda büyük avantaj yakaladı. Mücadelenin 43. dakikasında Gazişehir Gaziantep öne geçti. Yalçın Kılınç'ın pasında Poepon, kaleci Karcemarskas ile karşı karşıya kaldı. Poepon, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı, Gazişehir Gaziantep'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



TEK FARKLA YENİLSE BİLE...

Gazişehir'i rahatlatan gol ise 69. dakikada geldi. Oğuz Ceylan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Poepon topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. Süper Lig yolunda çok kritik bir galibiyete imza atan Gazişehir Gaziantep, 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da oynanacak rövanşa büyük avantajla çıkacak. Tek farklı yenilgi ve beraberlik halinde finale çıkacak Gazişehir, gol bulursa Osmanlı 3 farklı kazanmak zorunda.



ALTIPARMAK'TAN MUTLUSU YOK

Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, 2-0 kazandıkları mücadelenin ardından "Bugün burada çok daha farklı kazanabilirdik ama ciddi bir avantaj elde ettiğimizi düşünüyorum. Pazar günü bu avantajı koruyup finale çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezon da BB Erzurumspor ile play-off'tan Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren tecrübeli teknik adam, "Umarım aynı başarıyı tekrar yaşarız. Takımıma güveniyorum" diye konuştu.



BARÇA ÇEVİRDİ BİZ DE ÇEVİRİRİZ

Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, 2-0'lık yenilgiden sonra umutlu konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Göreve geldiğimizde 13 puanla 12. sırada olan bir Osmanlıspor vardı. Play-Off'a kalan kaliteli 4 takım var. Gazişehir bütçesi, oyuncu kalitesiyle bu ligin sezon başından beri favori takımlarındandı. Bu skorun altından kalkabiliriz. Daha yakın zamanda Barcelona 3-0'dan turu verdi. Bugün kendimiz gibi değildik. Pazar günü bu skoru çevirebilecek oyuncu grubu ile sahada olacağımızın sözünü veriyorum. Olmazsa da yapacak bir şey yok" dedi.