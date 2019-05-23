Gazişehir yarıladı – Fotomaç – 23 Mayıs 2019
23 Mayıs 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Gazişehir yarıladı

Gazişehir yarıladı

Gazişehir yarıladı

1. Lig’de finale yaklaşan ilk takım oldu. Poepon’un iki golle yıldızlaştığı maçı kazanan kırmızı-siyahlı ekip büyük bir avantaj yakaladı.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında , sahasında 'u 2-0 yendi. Bu sonuçla kırmızı-siyahlı takım final yolunda büyük avantaj yakaladı. Mücadelenin 43. dakikasında Gazişehir Gaziantep öne geçti. Yalçın Kılınç'ın pasında Poepon, kaleci Karcemarskas ile karşı karşıya kaldı. Poepon, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı, Gazişehir Gaziantep'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

TEK FARKLA YENİLSE BİLE...
Gazişehir'i rahatlatan gol ise 69. dakikada geldi. Oğuz Ceylan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Poepon topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. yolunda çok kritik bir galibiyete imza atan Gazişehir Gaziantep, 26 Mayıs Pazar günü 'da oynanacak rövanşa büyük avantajla çıkacak. Tek farklı yenilgi ve beraberlik halinde finale çıkacak Gazişehir, gol bulursa Osmanlı 3 farklı kazanmak zorunda.

ALTIPARMAK'TAN MUTLUSU YOK
Gazişehir Gaziantep'in , 2-0 kazandıkları mücadelenin ardından "Bugün burada çok daha farklı kazanabilirdik ama ciddi bir avantaj elde ettiğimizi düşünüyorum. Pazar günü bu avantajı koruyup finale çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezon da BB Erzurumspor ile play-off'tan Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren tecrübeli teknik adam, "Umarım aynı başarıyı tekrar yaşarız. Takımıma güveniyorum" diye konuştu.

BARÇA ÇEVİRDİ BİZ DE ÇEVİRİRİZ
Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, 2-0'lık yenilgiden sonra umutlu konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Göreve geldiğimizde 13 puanla 12. sırada olan bir Osmanlıspor vardı. Play-Off'a kalan kaliteli 4 takım var. Gazişehir bütçesi, oyuncu kalitesiyle bu ligin sezon başından beri favori takımlarındandı. Bu skorun altından kalkabiliriz. Daha yakın zamanda 3-0'dan turu verdi. Bugün kendimiz gibi değildik. Pazar günü bu skoru çevirebilecek oyuncu grubu ile sahada olacağımızın sözünü veriyorum. Olmazsa da yapacak bir şey yok" dedi.

  1. 23.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gazişehir yarıladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN