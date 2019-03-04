Altınordu Play-Off potasından çıktı



Galibiyete çok yaklaşmışken son anda kalesinde golü gören kırmızı-lacivertliler, 90 dakika bitiminde büyük üzüntü yaşadı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, bu müsabakayı geride bıraktıklarını belirterek, "Hatayspor iyi bir ekip. Kazanmaya yaklaşmışken sadece 1 puanla yetinmek hepimizi üzdü ancak önümüze bakacağız. Puan kaybını telafi edecek zamanımız var. Önümüzdeki 10 maçta iyi skorlar elde edebilecek güçteyiz" dedi.

Maça istedikleri gibi başladıklarını ve erken de gol bulduklarını anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Oyun içinde kaptırdığımız toplar rakibe avantaj sağladı ve Hatayspor üstün göründü. Savunmayı iyi yaptık ama daha etkili bir pas trafiği gerçekleştiremedik. İkinci yarı skor avantajıyla rakibin düşeceğini biliyorduk. 1-1'den sonra oyun lehimize geçti ancak basit pas hataları üretkenliğimizi düşürdü. Öne geçtikten sonra son bölümde skoru korumak istedik. Son dakikalarda yediğimiz golle berabere kaldık. Üzgünüz. Bundan sonraki haftalarda bunu telafi etmek zorunda olduğumuzu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Altınordu bu hafta deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak.

