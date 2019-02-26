Denizlispor'a lig yeni başlıyor
26 Şubat 2019, Salı
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Denizlispor'a lig yeni başlıyor

Denizlispor'a lig yeni başlıyor

1. Lig'de 14 maçlık yenilmezlik serisi evinde karşısında dramatik bir şekilde son bulurken, liderlik koltuğunu da rakibine kaptıran Abalı Denizlispor, bu haftadan itibaren lige yeniden start verecek.

1. Lig'de zirvede puan farkını açma şansını kullanamayıp Osmanlı'ya mağlup olarak koltuktan averajla inen yeşil-siyahlılar, 'u unutup deplasmandaki maçına odaklandı. Takımıyla çıktığı 15. maçta ilk kez sahadan boynu bükük ayrılan, haftanın ilk çalışması öncesi futbolcularıyla toplantı yapan teknik direktör , "Tek maçı kazanan değil, sezonu kazanan şampiyon olur" dedi.

İldiz, "Osmanlıspor maçını bırakıp tamamen Elazığspor'a konsantre olmalıyız. Kalan haftaları maç maç ele alacağız. Mutlu sona haftayı değil sezonu zirvede bitiren takım ulaşacak" diye konuştu. Denizlispor Başkanı Ali Çetin de şampiyonluk için takım olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirterek, "Osmanlıspor maçında istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Ancak önümüze bakmamız gerekiyor. Biz iyi ve karakterli bir takımız. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıp Tetiş Yapı Elazığspor maçıyla birlikte yeni bir çıkış ivmesi yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 26.02.2019
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