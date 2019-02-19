TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (18.02.19)
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (18.02.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (18.02.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

EVİNİN KRALI ALTINORDU

İç sahada rakiplerine şans tanımayan Altınordu'nun son kurbanı Gazişehir oldu. 1-0'lık zaferle 5. sıraya yükselen İzmir ekibi, sahasındaki son yenilgisini 6. haftada karşısında almıştı. Daha sonra oynadığı 9 iç saha maçının 6'sını kazanan Altınordu, 3 kez de berabere kalarak seri yakaladı.

KARŞIYAKA'DA GÖZLER LİDERDE

TFF 3. Lig 2. Grup'taki 5 maçlık yenilmezlik serisi Esenler Erok karşısında son bulan Karşıyaka'da gözler Kırşehir maçına çevrildi. Teknik direktör Mesut Toros, "Artık bu maç geride kaldı. Lider Kırşehir'i sahamızda yenmek istiyoruz" diye konuştu.

G.BİRLİĞİ'NDE HEDEF SERİ

İkinci yarıdaki kötü gidişatına Elazığ deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle son veren G.Birliği'nde keyifler yerine geldi. İstifanın eşiğinden dönen teknik direktör , "Yeniden seri yakalamamak için hiçbir gerekçemiz yok. İyi bir takımız ve hak ederek 'e yükseleceğiz" dedi.

KIZILTAN VEDA ETTİ

Kırmızı Grup'ta 6 haftadır 3 puana hasret olan 'nda beklenen gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekip, geçen yıl takımı şampiyonluğu taşıyan 59 yaşındaki teknik direktör Özcan Kızıltan'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

ADANA'DA ŞOK GELİŞME

Adanaspor, Coşkun Demirbakan'ın görevine son verdi. Kararın ardından dün takımı çalıştırdı. 65 yaşındaki çalıştırıcı, İstanbulspor beraberliği sonrasında istifa tezahüratıyla ilgili, "Geldiğimde 3 puanla sondan 2.'ydik. Ne istifasından bahsediyorsunuz? Mütevaziyiz ama o kadar değil" açıklamasını yapmıştı.


JETLER ŞiMŞEK GiBi

Yeni teknik adamı 'le çıktığı ilk maçta Giresunspor'u 3-2 mağlup eden Afjet Afyonspor, alt sıralardan kurtulma adına kritik bir zafere imza attı. Takımla kısa süre çalıştığının belirten Yusuf Şimşek, "Oyuncuların emeğine sağlık. Açıkçası üç-dört günde fazla bir şey yapamadık. Daha güzel günlerin bizi beklediğine inanıyorum. Başarılı olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

'KALİTE ARTMALI

'ta zirve takibini sürdüren Samsunspor'un teknik menajeri Yücel Uyar, oyun kalitesinin artması gerektiğini kaydederek şu ifadeleri kullandı: "Kalite yükseldikten sonra net skorlar gelecektir. Artık İnegöl maçına odaklandık."

HASRET BÜYÜYOR

Afyon'a 3-2 yenilen 'da, galibiyet özlemi 10 maça çıktı. 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik alan Çotanak'ın basın sözcüsü Ferhat Karademir, "Evimizde Altay'ı yenerek yeni bir sayfa açmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 19.2.2019
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