Gazişehir Gaziantep'te Moussa Sow sesleri
23 Ocak 2019, Çarşamba
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'te sesleri

Gazişehir Gaziantep'te Moussa Sow sesleri

1. Lig ekiplerinden 'in bir dönem forması giyen ve attığı rövaşeta golleriyle dikkat çeken yıldız golcü Musa Sow’u ettiği iddia edildi.

1. Lig'de yoluna hedefiyle devam eden ve son haftalarda hücum hattında yaşadığı sıkıntılarla dikkat çeken 'ten bomba bir hamlesi geldi. Kırmızı-Siyahlı ekibin 'de daha önce ve formasıyla mücadele eden ve özellikle sarı-lacivertli takımda oynadığı oyun ve attığı gollerle dikkat çeken 'u kadrosuna kattığı iddia edildi.

Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan ve rövaşetaya kalkmış bir futbolcu görselinin yer aldığı "Aha Geliy" etiketiyle bir paylaşım yapılması kentte ve spor kamuoyunda heyecana neden olurken, Sow iddialarını da güçlendirdi.

Gazişehir Gaziantep'in transferle ilgili resmi açıklamayı gün içinde yapması bekleniyor.

  1. 23.1.2019 11:37
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