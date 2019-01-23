Gazişehir Gaziantep'te Moussa Sow sesleri
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve attığı rövaşeta golleriyle dikkat çeken yıldız golcü Musa Sow’u transfer ettiği iddia edildi.
Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan ve rövaşetaya kalkmış bir futbolcu görselinin yer aldığı "Aha Geliy" etiketiyle bir paylaşım yapılması kentte ve spor kamuoyunda heyecana neden olurken, Sow iddialarını da güçlendirdi.
Gazişehir Gaziantep'in transferle ilgili resmi açıklamayı gün içinde yapması bekleniyor.
- 23.1.2019 11:37
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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