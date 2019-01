Elazığspor’da olağanüstü genel kurul ertelendi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da, alınan karar gereği 12 Ocak'ta yapılması gereken olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Salonu'nda yapılması planlanan olağanüstü genel kurul için 137 delegenin hazirun cetvelini imzalaması gerekiyordu. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kurulun bir hafta sonraya aynı tarih, yer ve saatte yapılmak üzere ertelendiğini belirten TSYD Elazığ İl Temsilcisi Coşkun Kamaç, sözü Elazığspor Kayyum Başkanı Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu'na bıraktı.



TRANSFERE ENGEL BORÇ 12 MİLYON 600 BİN TL



Elazığspor'un her anlamda problemleri olduğunu belirten Kayyum Başkanı Devecioğlu, "Elazığ'ın siyasi, bürokratik ve iş çevreleriyle toplantılar yapıyoruz. Elektrikler kesikti Elazığspor'da, belirli bir ödeme yapıldıktan sonra çözüldü. Isınma ve gıda sorununu çözümledik. Sözleşmesini fesheden futbolcularla görüşmeler devam etmekte. Stat için önceliğimiz Malatya. Hem yakın olması, hem de kardeşlik duygularını geliştirmek. Alternatiflerimiz Erzurum ve Sivas. Büyük ihtimalle Adanaspor maçımızı Şanlıurfa'da oynayacağız. FIFA'da bekleyen dosyalarımız var. Dosyaları bekleyen isimler bizlere yardımcı oluyorlar. Transfere engel borcumuz 12 milyon 600 bin TL. Elazığspor'un en önemli borcu bu. Ankara'da ve burada çeşitli toplantılar yaptık. Çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.



BAĞIŞ KAMPANYASINDAN SADECE 10 BİN TL



Bağış kampanyasından toplanan paranın 10 Bin TL civarında olduğunu aktaran Doç. Dr. Devecioğlu, "Kayyum olarak maaş almadım. Keşke almış olsaydım, bunu da Elazığspor'a bağışlardım. 36 kulüp personelimiz var. 18 aydır maaş alamamış durumdalar. Elektrik borcumuz devam ediyor. 950 Bin TL SSK'ya borcumuz var. 970 Bin TL vergi borcu var" açıklamasında bulundu.

Elazığspor'un onur mücadelesi verdiğine değinen Devecioğlu, "Faaliyetlerini halen daha sürdürüyor. Bu sadece benim değil, Elazığ'ın problemi. Bu değere sahip çıkmak gerekiyor. Bizim dışımızda bir çok takımın ekonomik problemi var. TFF ve TBB'nin kulüpleri kurtarmak için başlattığı projeden Elazığspor faydalanamıyor. Elazığspor'un kredi borcu yok ki yapılandırılsın. Bu Süper Lig için düşünülüyor şu an. Elazığspor'un kendine ait mal varlığı, taşınmazı, geliri yok. Sabit gelirlerine temlik koyulmuş durumda. Elazığspor'un tüm paydaşlarına çok büyük iş düşüyor" diye konuştu.



"KRİTİK BİR HAFTA BİZİ BEKLİYOR"



Elazığspor'un güçlü bir yönetime kavuşması için kritik bir haftanın kendilerini beklediğinin altını da çizen Devecioğlu, "Herkesin duyarlı olmasını istiyoruz. Çalışma sonucunda Elazığspor'umuz eski günlerine kavuşacaktır, buna inanıyorum. 30 Ocak transferin bitme süreci. Bu süreçte transfer engelimizi kaldırmamız gerekiyor. Elazığ ile ilgili herkesin harekete geçmesi gerekiyor. Bir çok kulüp yok oldu ama Elazığspor varlığını sürdürüyor. Yeniden bir Elazığspor oluşturmak adına herkesi göreve davet ediyorum. Elazığspor büyük bir camia. Olumsuzlukları bir kenara bırakarak, bu konuyu çözeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.



"BAGAYOKO KONUSUNDA İLETİŞİM PROBLEMİ YAŞADIK"



Transfer dengelerini korumak adına titiz çalışmalar yaptıklarını anlatan Sebahattin Devecioğlu, "Bunu bir sistem içinde yapıyoruz. Bagayoko konusunda bir iletişim problemi yaşadık. Düzeltme yoluna gidiyoruz. Bagayoko şu an Elazığspor'un futbolcusu. Bu futbolcu farklı menajerler ve avukatların ağına düşmüş durumda. Bu futbolcunun alacakları üzerinde icralar var. Görüşmeler devam ediyor. Bagayoko'yu kadroda tutmak için gerekli kaynağımız var. Bizim bir transfer engelimiz var. Mevcut futbolcularımızla ilgili bir çalışmamız var" dedi.