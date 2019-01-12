'7-8 milyon sorunları giderir’ – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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' milyon sorunları giderir’

'7-8 milyon sorunları giderir’
Giray Bulak, kampında kulübün içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. Lig sonuna kadar milyon tüm sorunları gidereceğini belirten Bulak, "Herkesin 100 milyon borcu varken, bu parayla sorunlarımızı aşabilecek olmamız şansımızdır. Bu sürede çocuklarımıza vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmemiz lazım. Şehrin karşılayacağını düşünerek, oyuncularımıza ekonomik problem olmayacak diye söz verdik. İnşallah başarılı da oluruz" ifadelerini kullandı.
  1. 12.1.2019
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