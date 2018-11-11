Balıkesir'den lidere darbe! – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Balıkesir'den lidere darbe!

    Balıkesir'den lidere darbe!

    1. Lig’de 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik alarak Balıkesir deplasmanına çıkan G.Birliği bozguna uğradı

    Balıkesir 26'da Nizamettin ile öne geçti, ilk yarı 1-0 bitti. 59'da Nobre penaltıdan beraberliği yakaladı. Balıkesir 88'de Abdulkadir ile penaltı kaçırdı ama telafi etti ve 2-1 yaptı. Uzatma anlarında Abdulkadir skoru ilan etti: 3-1. Balıkesir, 'ne bu sezon ligdeki ilk yenilgisini tattırdı.

    BİR YERDE YENİLECEKTİK

    G.Birliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri karşılaşma sonrası mikrofonlara konuştu. Sözeri, "Bu haftaya kadar yenilgisiz gelmek önemliydi. Zor bir maça çıktık. Oyuncuların özgüveni yüksek, konsantrasyonu düşüktü. Buradan puanla ayrılabilirdik ama olmadı. Bir yerde kaybedecektik, bu hafta gerçekleşti. Ders alacağız" dedi.
    1. 11.11.2018
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