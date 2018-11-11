Balıkesir'den lidere darbe!
Spor Toto 1. Lig’de 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik alarak Balıkesir deplasmanına çıkan G.Birliği bozguna uğradı
BİR YERDE YENİLECEKTİK
G.Birliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri karşılaşma sonrası mikrofonlara konuştu. Sözeri, "Bu haftaya kadar yenilgisiz gelmek önemliydi. Zor bir maça çıktık. Oyuncuların özgüveni yüksek, konsantrasyonu düşüktü. Buradan puanla ayrılabilirdik ama olmadı. Bir yerde kaybedecektik, bu hafta gerçekleşti. Ders alacağız" dedi.
- 11.11.2018
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sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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