Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    1. Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor

    Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor

    1. Lig'de 11. hafta yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

    Haftanın açılış maçında Altınordu, Tetiş 'u ağırlayacak.

    yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 11. haftanın programı şöyle:

    Yarın:

    19.00 Altınordu-Tetiş Yapı Elazığspor (Bornova)

    3 Kasım Cumartesi:

    13.30 Denizlispor-Adanaspor ( Atatürk)

    16.00 Gazişehir -Altay (Gaziantep)

    4 Kasım Pazar:

    13.30 Kardemir Karabükspor-Boluspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

    13.30 Hatayspor-Ümraniyespor (Antakya Atatürk)

    16.00 Demirspor-Afjet Afyonspor (5 Ocak )

    19.00 Eskişehirspor-Osmanlıspor (Yeni )

    5 Kasım Pazartesi:

    19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok (Esenyurt )

    19.00 Gençlerbirliği-Giresunspor (Osmanlı)

    1. 1.11.2018 10:38
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