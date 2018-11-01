Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor
Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.
Haftanın açılış maçında Altınordu, Tetiş Yapı Elazığspor'u ağırlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 11. haftanın programı şöyle:
Yarın:
19.00 Altınordu-Tetiş Yapı Elazığspor (Bornova)
3 Kasım Cumartesi:
13.30 Denizlispor-Adanaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Gazişehir Gaziantep-Altay (Gaziantep)
4 Kasım Pazar:
13.30 Kardemir Karabükspor-Boluspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Hatayspor-Ümraniyespor (Antakya Atatürk)
16.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Eskişehirspor-Osmanlıspor (Yeni Eskişehir)
5 Kasım Pazartesi:
19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Gençlerbirliği-Giresunspor (Osmanlı)
- 1.11.2018 10:38
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Bursaspor kupada yine kayıp
Toplam 1
Yorum
Niyazi Maça kazanmak için istekli arzulu ve taraftara saygı için oynamak lazım seyrederken sabaha kadar netice Bursa’nın aleyhine olacağı belli
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Oley!
Toplam 3
Yorum
Alp Seni seviyoruz emre bol herzaman desteğim seninle helal olsun sana
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Adar’a büyük onur
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Helal sana ben sporcunun ahlaklısını severim derken seni kastetmiş atamız..
Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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