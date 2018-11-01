Haftanın açılış maçında Altınordu, Tetiş Yapı Elazığspor'u ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 11. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Altınordu-Tetiş Yapı Elazığspor (Bornova)

3 Kasım Cumartesi:

13.30 Denizlispor-Adanaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Gazişehir Gaziantep-Altay (Gaziantep)

4 Kasım Pazar:

13.30 Kardemir Karabükspor-Boluspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Hatayspor-Ümraniyespor (Antakya Atatürk)

16.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Eskişehirspor-Osmanlıspor (Yeni Eskişehir)

5 Kasım Pazartesi:

19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Gençlerbirliği-Giresunspor (Osmanlı)