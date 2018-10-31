Eskişehirspor umut veriyor – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    umut veriyor

    <a href="/index/eskisehirspor?id=9d8afa20-d6de-49b6-a729-c9629bd2aec9" class="" rel="tag">Eskişehirspor</a> umut veriyor

    Altyapı oyuncularıyla mücadele eden İstanbulspor galibiyetiyle geçen sezonki puana ulaştı

    SPOR Toto 1. Lig ekibi 'da genç oyuncular, takımlarının geçen sezon gösterdiği performansı yakaladı. Maddi sıkıntılar dolayısıyla yeni transferlerine lisans çıkartamayan Es-Es, İstanbulspor galibiyetiyle 10 haftada 8 puan topladı. Kırmızı Şimşekler 11. haftada evinde Osmanlı'yı konuk edecek.
    1. 31.10.2018
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