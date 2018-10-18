Gazişehir iddialı – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Gazişehir iddialı

    Gazişehir iddialı
    Güneydoğu ekibi, Ümraniyespor maçıyla birlikte seri yakalamayı hedefliyor. Teknik direktör "Hedefimiz bu sezon 'e yükselmek. Çok iddialıyız. Bunun için tüm takım durmadan çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 18.10.2018
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