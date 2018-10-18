Balıkesir hazır – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    hazır

    Balıkesir hazır
    Bu hafta ile karşılaşacak olan Baltok kritik karşılaşmaya hazır. 'nda bulunan Foxi de takıma katılacak. Bal-Kes'in teknik direktörü Giray Bulak da milli aranın ardından seri galibiyetler almak istediklerini belirtti.
    1. 18.10.2018
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