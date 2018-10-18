Afyonspor Frig’i gezdi – Fotomaç – 18 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Afyonspor Frig’i gezdi

    Afyonspor Frig’i gezdi
    Afjet ?Afyonspor'un teknik heyeti ve futbolcuları dünya harikası 'ni gezdi. Teknik direktör Serhat Gürpınar "Manzara hakikaten çok güzel. Ailem 'da. Buraya geldiklerinde hemen 'ne getireceğim. Çeşitli aktivitelerle Afyon'u tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.
    1. 18.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Afyonspor Frig’i gezdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN