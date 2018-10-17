Bolu’dan gözdağı – Fotomaç – 17 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    ’dan gözdağı

    Bolu’dan gözdağı
    1. Lig'in namağlup takımlarından 'dan rakiplere gözdağı... Takımın golcü isimlerinden , bu sezon hedeflerine ulaşacaklarını belirtip, "Bu sene bizim için iyi başladı ve iyi bitecek. Özellikle sahamızda yenilgiye tahammülümüz yok" diye konuştu.
    1. 17.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bolu’dan gözdağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN