Altınordu'da sağ kanat Murat Uçar'ın burnunda çatlak meydana geldiği açıklandı
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    'da Murat'ın burnu çatladı

    Altınordu'da Murat'ın burnu çatladı

    'da sağ kanat Murat Uçar'ın burnunda çatlak meydana geldiği açıklandı

    ile oynanan hazırlık maçında aldığı darbe nedeniyle müsabakanın 16. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Murat'ın ligde Es-Es'e karşı forma giyebileceği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun nefes almada bir problem yaşamadığı ve maske takmasına gerek duyulmadığı kaydedildi.

    'da kasığındaki sakatlığı nedeniyle 1-1 sona eren İstanbulspor maçında kadroda yer almayan sol kanat Anıl ise iyileşti. Takımla çalışmalara başlayan gurbetçi futbolcunun karşısında 18'de yer alması bekleniyor. ekibinde sarı kart cezalısı ön libero Oğulcan, sakatlıkları devam eden forvet Enes ve sol bek Ali Mert görev alamayacak. 'da görev alan sol bek Yusuf ve orta saha oyuncusu Alican ise takıma döndü.

    1. 17.10.2018 14:09
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