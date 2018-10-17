Altınordu'da Murat'ın burnu çatladı
Altınordu'da sağ kanat Murat Uçar'ın burnunda çatlak meydana geldiği açıklandı
Göztepe ile oynanan hazırlık maçında aldığı darbe nedeniyle müsabakanın 16. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Murat'ın ligde Es-Es'e karşı forma giyebileceği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun nefes almada bir problem yaşamadığı ve maske takmasına gerek duyulmadığı kaydedildi.
Altınordu'da kasığındaki sakatlığı nedeniyle 1-1 sona eren İstanbulspor maçında kadroda yer almayan sol kanat Anıl ise iyileşti. Takımla çalışmalara başlayan gurbetçi futbolcunun Eskişehirspor karşısında 18'de yer alması bekleniyor. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı ön libero Oğulcan, sakatlıkları devam eden forvet Enes ve sol bek Ali Mert görev alamayacak. Ümit Milli Takım'da görev alan sol bek Yusuf ve orta saha oyuncusu Alican ise takıma döndü.
- 17.10.2018 14:09
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İddianame kabul edildi; Arda Turan 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak
Toplam 1
Yorum
Bence Önce Sezer Öztürk ve Gökhan Töre simdi Arda Turan gece kulüplerde ne isleri Var ? Kendileri Suclu Belali yere gitme !
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 5
Yorum
Başar Y. Okuduğum en güzel haber . Darısı zeki yavru gibi futbolcuların başına:)
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 1
Yorum
mıstık bizim q7 miz var başka yıldıza gerek yok
Altınordu'da Murat'ın burnu çatladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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