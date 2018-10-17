Göztepe ile oynanan hazırlık maçında aldığı darbe nedeniyle müsabakanın 16. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Murat'ın ligde Es-Es'e karşı forma giyebileceği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun nefes almada bir problem yaşamadığı ve maske takmasına gerek duyulmadığı kaydedildi.

Altınordu'da kasığındaki sakatlığı nedeniyle 1-1 sona eren İstanbulspor maçında kadroda yer almayan sol kanat Anıl ise iyileşti. Takımla çalışmalara başlayan gurbetçi futbolcunun Eskişehirspor karşısında 18'de yer alması bekleniyor. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı ön libero Oğulcan, sakatlıkları devam eden forvet Enes ve sol bek Ali Mert görev alamayacak. Ümit Milli Takım'da görev alan sol bek Yusuf ve orta saha oyuncusu Alican ise takıma döndü.