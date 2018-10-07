Ümraniye horozlandı!
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    horozlandı!

    Ümraniye horozlandı!

    Taraftarı önünde Denizlispor’u konuk eden kırmızı-beyazlılar, rakibine şans tanımadı. İstanbul ekibi, evinde 4’te 3 yaptı, puanını 12’ye

    Son haftaların formda takımı 'yi konuk eden , sahadan 3-0 galip ayrıldı. 3 haftalık galibiyet serisi yakalayan horozlara şans tanımayan kırmızı-beyazlılar, taraftarı önünde 4'te 3 yaptı. Ev sahibi, 7'de golü buldu. Madinda düzgün bir vuruşla skoru 1-0 yaptı. 20'de kaleciyle karşı karşıya kalan Emircan, aşırtma bir vuruşla ağları havalandırdı. 84'te bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kalan Emircan, skoru belirledi: 3-0.

    DENİZLİ'DE FLAŞ GELİŞME


    Ümraniye yenilgisi sonrası Denizlispor'da flaş bir gelişme yaşandı. Ege ekibi, son günlerde yönetimle arasında soğuk rüzgarlar esen teknik direktör ile yollarını ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Osman Özköylü ve ekibi ile yollarımız yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda ayrılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
    1. 7.10.2018
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