Ümraniye horozlandı!
Taraftarı önünde Denizlispor’u konuk eden kırmızı-beyazlılar, rakibine şans tanımadı. İstanbul ekibi, evinde 4’te 3 yaptı, puanını 12’ye
DENİZLİ'DE FLAŞ GELİŞME
Ümraniye yenilgisi sonrası Denizlispor'da flaş bir gelişme yaşandı. Ege ekibi, son günlerde yönetimle arasında soğuk rüzgarlar esen teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Osman Özköylü ve ekibi ile yollarımız yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda ayrılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
- 7.10.2018
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
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