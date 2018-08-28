Osmanlıspor'a Kamerunlu orta saha – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    'a orta saha

    Osmanlıspor'a Kamerunlu orta saha

    1. Lig ekiplerinden , futbolcu Eric 'u kadrosuna kattı.

    Başkent temsilcisi, Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Philadelphia Union'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kulüp yöneticisi Cenk Karayel, Ayuk'un transferine ilişkin, "Kamerun 21 Yaş Altı oyuncusunu kadromuza kattık. Takımımız için faydalı olacağını düşünüyoruz. Genç olması da ayrı bir avantaj. Ayuk, 'nda iki kez turnuvanın oyuncusu seçildi. 'de kulüpleri başta olmak üzere birçok takımın kadrosuna katmak istediği, gelecek vadeden bir oyuncu. İnşallah camiamıza faydalı olur." ifadelerini kullandı.

    1. 28.8.2018 19:06
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