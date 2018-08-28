Osmanlıspor'a Kamerunlu orta saha
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Kamerunlu futbolcu Eric Ayuk'u kadrosuna kattı.
Başkent temsilcisi, Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Philadelphia Union'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ayuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp yöneticisi Cenk Karayel, Ayuk'un transferine ilişkin, "Kamerun 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusunu kadromuza kattık. Takımımız için faydalı olacağını düşünüyoruz. Genç olması da ayrı bir avantaj. Ayuk, Afrika Kupası'nda iki kez turnuvanın oyuncusu seçildi. Türkiye'de Süper Lig kulüpleri başta olmak üzere birçok takımın kadrosuna katmak istediği, gelecek vadeden bir oyuncu. İnşallah camiamıza faydalı olur." ifadelerini kullandı.
- 28.8.2018 19:06
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Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
Toplam 4
Yorum
alex mesele transferde değil fenerbahçe iyi top oynamıyor keyif vermiyor bunu görüp müdahale edememek sinir bozuyor
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"Hedefimiz şampiyonluk"
Toplam 1
Yorum
gıybet ümit özat'tın bıraktığı enkazı kaldır hocam.
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Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
Toplam 4
Yorum
199020 yapamıyorsun ali koç vakit kaybetmeden kongreye git ve aday olma
Osmanlıspor'a Kamerunlu orta saha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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