Denizlispor, Nijeryalı Salami'yi transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, geçen sezon Kazakistan'ın Irtysh Pavlodar takımında forma giyen Nijeryalı santrfor oyuncusu Gbolahan Salami ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizlispor'un Şemikler Mahallesi'ndeki tesislerinde düzenlenen imza töreninde, 27 yaşındaki santrfor oyuncusu, kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkan yardımcısı Taner Atilla, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Irtysh Pavlodar forması giyen Nijeryalı santrfor oyuncusu Gbolahan Salami ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Takımımıza ve kendisine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
- 20.8.2018 18:40
-
Beşiktaş, Partizan maçının hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
eray negrado kart cezalısı love mecburen oynayacak ya da pektemk güvenilecek tolga gökhan pepe vida adriano q7 medel tolgay caner babel love
-
Önce çıldırttı sonra affettirdi
Toplam 7
Yorum
Kamil Tolga geri paslarını taca veya kornere at adama veriyorsun
-
Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu
Toplam 6
Yorum
Alexs10 Yapacağımı yaptım, batırdım gittin diyorsun yani.
Denizlispor, Nijeryalı Salami'yi transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.