Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizlispor'un Şemikler Mahallesi'ndeki tesislerinde düzenlenen imza töreninde, 27 yaşındaki santrfor oyuncusu, kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkan yardımcısı Taner Atilla, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Irtysh Pavlodar forması giyen Nijeryalı santrfor oyuncusu Gbolahan Salami ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Takımımıza ve kendisine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.