Denizlispor, Nijeryalı Salami'yi transfer etti – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    , Nijeryalı Salami'yi transfer etti

    Denizlispor, Nijeryalı Salami'yi transfer etti

    1. Lig ekiplerinden , geçen sezon 'ın takımında forma giyen Nijeryalı santrfor oyuncusu ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 'un Şemikler Mahallesi'ndeki tesislerinde düzenlenen imza töreninde, 27 yaşındaki santrfor oyuncusu, kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkan yardımcısı Taner Atilla, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon forması giyen Nijeryalı santrfor oyuncusu ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Takımımıza ve kendisine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    1. 20.8.2018 18:40
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