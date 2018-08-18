Süper gençler – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Süper gençler

    Süper gençler

    Başkent temsilcisi Altınordu’yu deplasmanda devirdi puanını 6’ya çıkardı. ’nin gollerini ve Nadir, ekibinin sayısını attı

    SPOR Toto 1. Lig'de , Altınordu deplasmanından üç puanla döndü: 2-1. Maça hızlı başlayan konuk ekip 29. dakikada 'in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan ekip ise ev sahibi Altınordu oldu. 53'te ile eşitliği yamalayan ev sahibiekip ataklarını sıklaştırdı. Ancak 78'de Bekir'in yerine oyuna giren Nadir Çiftcçi attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-1. İlk hafta Hatay'ı yenen G.Birliği 2'de 2 yaptı.
    1. 18.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Süper gençler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN