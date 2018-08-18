Giresun fırtınası

Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Giresunspor, sahadan zaferle ayrıldı. Süper Lig'e geçtiğimiz sezon veda eden rakibine karşı Kürşad'ın tek golüyle üstünlük sağlayan Karadeniz ekibi, sezona 2'de 2 ile başladı. Geçtiğimiz hafta taraftarı önünde Eskişehirspor'u 3-1'le geçen yeşilbeyazlılar, Osmanlıspor karşısında da maça etkili başlayan taraftı. Konuk takım ilk tehlikeli atağında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.



OSMANLI'DAN 2'DE 0

Karşılaşmanın 33. dakikasında sahneye çıkan Kürşad, muhteşem bir vuruşla Giresunspor'u öne geçirdi: 0-1. Savunmada rakibine pozisyon vermeyen Karadeniz ekibi, orta alanda da topa daha çok hakim olan taraftı. Sezona iki galibiyetle başlayan yeşil-beyazlılar, taraftarlarına da büyük sevinç yaşattı. Sezonun ilk maçında Boluspor'a mağlup olan Osmanlıspor ise ikinci maçından da yenilgiyle ayrılırken, henüz puanla tanışamadı.



DİYADİN: GALİBİYETİ HAK ETTİK

GİRESUNSPOR Teknik Direktörü Metin Diyadin, Osmanlıspor karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Karşılaşmanın ardından konuşan Diyadin, "Zor bir deplasmanda iyi mücadele ettik. Başlangıç düdüğünden itibaren kontrolü elimizde tuttuk ve 3 puanı aldık. Oyuncularımız üstüne düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdi" diye konuştu.



'FIRSATLARI KAÇIRDIK'

OSMANLISPOR Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, karşılaşmanın ardından bir hayli üzgündü. Taraftarları önünde beklentileri karşılayamadıklarını belirten Akçay, "Sezonun ilk iki maçından puansız ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Giresun karşısında elimize fırsatlar geçmesine rağmen bunları değerlendiremedik" dedi.