Giresunspor'dan 19. imza – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Giresunspor'dan 19. imza

    Giresunspor'dan 19. imza

    ’la birlikte transferin en haraketli kulüplerinden birisi olan Giresun, Karabük’ten stoper ’yü alarak, 19. transferini yaptı.

    1. Lig'in iddialı takımlarından Giresunspor, transferde hız kesmiyor. Geçen sezon hedefiyle çıktığı yolda, uzun maratonun sonunu getiremeyen ve hüsrana uğrayan Çotanak, bu sezon bu hedefini gerçekleştirmek için tüm imkanlarını seferber ediyor. Spor Toto 1. Lig'e de sahasında 3-1'lik zaferiyle başlayan ekibi, geçen sezon 'da forma giyen 'yü kadrosuna kattı. 26 yaşındaki genç stoperle 1 yıllık sözleşme imzalandı.

    'DAN GENÇLER'E GELDİ!
    Yeşil-beyazlıların yeni sezon öncesi yaptığı 19. olan Ferhat Görgülü, futbol hayatına Hollanda'da başladı. Alt yapısını burada aldıktan sonra 2013-14 sezonunda 'ne transfer olarak macerasına başlayan başarılı savunmacı, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de kır mızı-lacivertli formayla 6 maçta boy gösterdi. Spor Toto Süper Lig'e veda eden Karabükspor'dan ayrılan Ferhat'ın, hazır olduğu ve görev verilmesi halinde Osmanlı deplasmanında oynayabileceği öğrenildi.

    1. 16.8.2018
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