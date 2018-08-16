Giresunspor'dan 19. imza
Adana Demirspor’la birlikte transferin en haraketli kulüplerinden birisi olan Giresun, Karabük’ten stoper Ferhat Görgülü’yü alarak, 19. transferini yaptı.
Spor Toto 1. Lig'in iddialı takımlarından Giresunspor, transferde hız kesmiyor. Geçen sezon Süper Lig hedefiyle çıktığı yolda, uzun maratonun sonunu getiremeyen ve hüsrana uğrayan Çotanak, bu sezon bu hedefini gerçekleştirmek için tüm imkanlarını seferber ediyor. Spor Toto 1. Lig'e de sahasında 3-1'lik Eskişehirspor zaferiyle başlayan Karadeniz ekibi, geçen sezon Karabükspor'da forma giyen Ferhat Görgülü'yü kadrosuna kattı. 26 yaşındaki genç stoperle 1 yıllık sözleşme imzalandı.
HOLLANDA'DAN GENÇLER'E GELDİ!
Yeşil-beyazlıların yeni sezon öncesi yaptığı 19. transfer olan Ferhat Görgülü, futbol hayatına Hollanda'da başladı. Alt yapısını burada aldıktan sonra 2013-14 sezonunda Gençlerbirliği'ne transfer olarak Türkiye macerasına başlayan başarılı savunmacı, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de kır mızı-lacivertli formayla 6 maçta boy gösterdi. Spor Toto Süper Lig'e veda eden Karabükspor'dan ayrılan Ferhat'ın, hazır olduğu ve görev verilmesi halinde Osmanlı deplasmanında oynayabileceği öğrenildi.
- 16.8.2018
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Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
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Beşir kalmak istemiş
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
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Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
Toplam 3
Yorum
ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
Giresunspor'dan 19. imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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