Spor Toto 1. Lig'in iddialı takımlarından Giresunspor, transferde hız kesmiyor. Geçen sezon Süper Lig hedefiyle çıktığı yolda, uzun maratonun sonunu getiremeyen ve hüsrana uğrayan Çotanak, bu sezon bu hedefini gerçekleştirmek için tüm imkanlarını seferber ediyor. Spor Toto 1. Lig'e de sahasında 3-1'lik Eskişehirspor zaferiyle başlayan Karadeniz ekibi, geçen sezon Karabükspor'da forma giyen Ferhat Görgülü'yü kadrosuna kattı. 26 yaşındaki genç stoperle 1 yıllık sözleşme imzalandı.



HOLLANDA'DAN GENÇLER'E GELDİ!

Yeşil-beyazlıların yeni sezon öncesi yaptığı 19. transfer olan Ferhat Görgülü, futbol hayatına Hollanda'da başladı. Alt yapısını burada aldıktan sonra 2013-14 sezonunda Gençlerbirliği'ne transfer olarak Türkiye macerasına başlayan başarılı savunmacı, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de kır mızı-lacivertli formayla 6 maçta boy gösterdi. Spor Toto Süper Lig'e veda eden Karabükspor'dan ayrılan Ferhat'ın, hazır olduğu ve görev verilmesi halinde Osmanlı deplasmanında oynayabileceği öğrenildi.