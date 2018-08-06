Antep’ten anlamlı ziyaret – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Antep’ten anlamlı ziyaret

    Antep’ten anlamlı ziyaret
    2. Lig takımlarından 'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular dün anlamlı bir ziyarette bulundu. Kırmızı-siyahlılar, 'deki hain saldırıda şehit olan asker eşi ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın kabrini ziyaret etti. Gaziantepspor kafilesi, Nurcan Karakaya'nın eşi Serkan Karakaya ve ailesine de taziyede bulundu.
    1. 6.8.2018
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