UZUN süredir forvet arayışında olan Boluspor , 1. Lig'in tecrübeli isimlerinden Özgür Can Özcan'ı kadrosuna katıyor. Kırmızıbeyazlılar, Gazişehir 'den zam talep eden 30 yaşındaki tecrübeli golcü ile prensipte anlaştı. 1 yıl daha kontratı bulunan ve zam talebi kabul edilmezse ayrılma isteğini ileten Özgür Can, geçen sezon 35 maçta attığı 14 golle Gazişehir'in playoff finaline çıkmasında katkı sağlamıştı.DAHA önce 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında Boluspor'da forma giyen başarılı oyuncu, 12 maçta gol sevinci yaşayamadı. Futbola G.Saray'ın altyapısında başlayan 30 yaşındaki forvet, sarı-kırmızılı ekiple 6 maçta 1 gol atarken; 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Özgür Can daha sonra Adana Demir Sakarya ve Giresun gibi birçok takımda forma giydi.