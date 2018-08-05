Özgür Can yola çıktı – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    yola çıktı

    Özgür Can yola çıktı

    ’le yollarını ayırması beklenen 30 yaşındaki tecrübeli golcü, Yarenler’le prensip anlaşmasına vardı

    UZUN süredir forvet arayışında olan , 1. Lig'in tecrübeli isimlerinden Özcan'ı kadrosuna katıyor. Kırmızıbeyazlılar, 'den talep eden 30 yaşındaki tecrübeli golcü ile prensipte anlaştı. 1 yıl daha kontratı bulunan ve zam talebi kabul edilmezse ayrılma isteğini ileten Özgür Can, geçen sezon 35 maçta attığı 14 golle Gazişehir'in playoff finaline çıkmasında katkı sağlamıştı.

    ESKİ TAKIMINA GELİYOR
    DAHA önce 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında Boluspor'da forma giyen başarılı oyuncu, 12 maçta gol sevinci yaşayamadı. G.Saray'ın altyapısında başlayan 30 yaşındaki forvet, sarı-kırmızılı ekiple 6 maçta 1 gol atarken; 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Özgür Can daha sonra , ve gibi birçok takımda forma giydi.
    1. 5.8.2018
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