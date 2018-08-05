Özgür Can yola çıktı
Gazişehir’le yollarını ayırması beklenen 30 yaşındaki tecrübeli golcü, Yarenler’le prensip anlaşmasına vardı
ESKİ TAKIMINA GELİYOR
DAHA önce 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında Boluspor'da forma giyen başarılı oyuncu, 12 maçta gol sevinci yaşayamadı. Futbola G.Saray'ın altyapısında başlayan 30 yaşındaki forvet, sarı-kırmızılı ekiple 6 maçta 1 gol atarken; 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Özgür Can daha sonra Adana Demir, Sakarya ve Giresun gibi birçok takımda forma giydi.
- 5.8.2018
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Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
Yorum
ASIMIN NESLİ ADAMSINIZ!
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Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
Yorum
Süleaman Gündogan yakisir, bu vatan bizim.
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Serdar Gürler, Huesca ile anlaştı
Toplam 3
Yorum
Bence Istanbul Takimlar istiyor kapiyi 10 Milyon € dan aciyorlar sonra 3 Milyon € Ispanya Gidiyor
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