Tisdell tamam
Yeşil-siyahlılar uzun süre Kızılcahamam kampında denedikleri 26 yaşında, 1.77 boyundaki sol kanat oyuncusu ile anlaşmaya vardı
SPOR TOTO 1 Lig'de yeni sezona iddialı girmek için transferde harekete geçen Denizlispor sol kanat oyuncusu Tonia Tisdell'i transfer edecek. Yeşil Siyahlı kulübün Kızılcahamam'da yaptığı kampta denenen Liberyalı sol kanat oyuncusu performansıyla teknik heyetin gözüne girince 26 yaşındaki Liberyalı futbolcu ile Denizlispor yöneticilerinin dün el sıkışıp anlaştıkları öğrenildi. Yeni sezonda yeşil siyahlıl formayı giyecek olan Liberyalı futbolcu Tonia Tisdell'in önümüzdeki hafta içinde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.
A.GÜCÜ'NDE OYNADI
KIZILCAHAMAM kampında denenen Liberyalı sol kanat performansıyla teknik heyetin gözüne girerken takım arkadaşlarıyla uyumu da Denizlisporlu teknik heyeti mutlu etti. Süper Lig tecrübesi de bulunan 26 yaşındaki oyuncu ile Denizlispor Yönetiminin maç başı anlaşması yaptığı öğrenildi. Geçen sezon Türkiye gelen Tisdell, Osmanlıspor'da forma bulamayınca Ankaragücü takımında kiralık oynamış, 8 maçta forma bulmuştu.
- 27.7.2018
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Dirar parayı reddetti
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Yorum
Abdel sen onu Van Persie ile mi karıştırdın ? imkanı ne verdeyse adam mücadele etti, ne zaman yattı?
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Lens nihayet kendine geldi
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Hadi Lens Lens kendine geldi sözünün anlamı şu demek ki Beşiktaş Santrafor almayacak
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Fikret Orman'ı transfere bu sözler ikna etti: "Alalım, 15'e satarız"
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