Tisdell tamam – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    Tisdell tamam

    Tisdell tamam

    Yeşil-siyahlılar uzun süre Kızılcahamam kampında denedikleri 26 yaşında, 1.77 boyundaki sol kanat oyuncusu ile anlaşmaya vardı

    1 Lig'de yeni sezona iddialı girmek için transferde harekete geçen Denizlispor sol kanat oyuncusu 'i edecek. Yeşil Siyahlı kulübün Kızılcahamam'da yaptığı kampta denenen Liberyalı sol kanat oyuncusu performansıyla teknik heyetin gözüne girince 26 yaşındaki Liberyalı futbolcu ile Denizlispor yöneticilerinin dün el sıkışıp anlaştıkları öğrenildi. Yeni sezonda yeşil siyahlıl formayı giyecek olan Liberyalı futbolcu Tonia Tisdell'in önümüzdeki hafta içinde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

    A.GÜCÜ'NDE OYNADI
    KIZILCAHAMAM kampında denenen Liberyalı sol kanat performansıyla teknik heyetin gözüne girerken takım arkadaşlarıyla uyumu da Denizlisporlu teknik heyeti mutlu etti. tecrübesi de bulunan 26 yaşındaki oyuncu ile Denizlispor Yönetiminin maç başı anlaşması yaptığı öğrenildi. Geçen sezon gelen Tisdell, 'da forma bulamayınca Ankaragücü takımında kiralık oynamış, 8 maçta forma bulmuştu.

    1. 27.7.2018
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