Tisdell tamam

SPOR TOTO 1 Lig'de yeni sezona iddialı girmek için transferde harekete geçen Denizlispor sol kanat oyuncusu Tonia Tisdell'i transfer edecek. Yeşil Siyahlı kulübün Kızılcahamam'da yaptığı kampta denenen Liberyalı sol kanat oyuncusu performansıyla teknik heyetin gözüne girince 26 yaşındaki Liberyalı futbolcu ile Denizlispor yöneticilerinin dün el sıkışıp anlaştıkları öğrenildi. Yeni sezonda yeşil siyahlıl formayı giyecek olan Liberyalı futbolcu Tonia Tisdell'in önümüzdeki hafta içinde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.



A.GÜCÜ'NDE OYNADI

KIZILCAHAMAM kampında denenen Liberyalı sol kanat performansıyla teknik heyetin gözüne girerken takım arkadaşlarıyla uyumu da Denizlisporlu teknik heyeti mutlu etti. Süper Lig tecrübesi de bulunan 26 yaşındaki oyuncu ile Denizlispor Yönetiminin maç başı anlaşması yaptığı öğrenildi. Geçen sezon Türkiye gelen Tisdell, Osmanlıspor'da forma bulamayınca Ankaragücü takımında kiralık oynamış, 8 maçta forma bulmuştu.