Macaristan'da 22-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası öncesinde en önemli turnuva olma özelliğini taşıyan 46. Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası, Bahçelievler Belediyesi'nin sponsorluğunda Hasan Doğan Spor Salonu'nda yarın kura çekimi ile başlıyor. Karşılaşmalar ise cuma sabahı start alacak.



ABD tam kadro geldi



21 ülkeden 300 civarında güreşçinin katılması ve dünya sıralamasına puan vermesi nedeniyle büyük önem taşıyan turnuvaya en önemli güreşçiler katılacak. Kadrosunda büyük başarılar elde etmiş olan ABD Milli takımı turnuvaya tam kadro geldi. ABD takımında özellikle 74 kg Olimpiyat ve 4 kez Dünya Şampiyonu Jordan Burrougs, 97 kg Olimpiyat ve 2 kez Dünya Şampiyonu Kyle Synder, Dünya Şampiyonu 61 kg Logan Stieber, Olimpiyat ve dünya üçüncüsü 86 kg Michael J. Cox, 57 kg Dünya ikincisi Thomas Gilman, Pan American şampiyonu ve dünya üçüncüsü 70 kg James Green, 86 kg David Taylor, 125 kg Nicholas Gwiazdoowski gibi güçlü isimler var.



Türkiye güçlü kadrosuyla turnuvada



Türkiye'den ise Yasemin Adar, Evin Demirhan, Buse Tosun, Süleyman Atlı, Selahattin Kılıçsallayan, Yakup Gör, Fatih Erdin, Rıza Yıldırım, Cengizhan Erdoğan, Selim Yaşar, Mustafa Kaya, Recep Topal, Ahmet Bilici, Hüseyin Civelek gibi Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanmış güçlü isimler yer alacak.

Ayrıca Azerbaycan, Gürcistan, İran, Ukrayna, Belarus ve Dağıstanlı, Bulgar, Romen birçok Avrupa ve Dünya şampiyonu güreşçi mindere çıkacak. Dünya şampiyonasının provası olma niteliğindeki karşılaşmaların büyük bir çekilmeye sahne olması bekleniyor.

