Adana Demirspor'dan Mesut Özil'e destek
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Kulübünün başkanı Murat Sancak, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararını desteklediğini bildirdi.
Sancak, "Mesut Özil'in yanındayız" başlıklı yazılı açıklamasında, Özil'in ırkçı saldırıya uğradığını ifade etti.
Özil'in kararını desteklediklerini vurgulayan Sancak, şunları kaydetti: "Almanya Milli Takımı'na yıllarca emek veren, aslını inkar etmeyen ve ana vatanının Cumhurbaşkanıyla fotoğraf çektirdiğinden dolayı Avrupalı ırkçılar tarafından hedef tahtasına konulan, kendisiyle gurur duyduğumuz evladımız ve kardeşimiz Mesut Özil'in almış olduğu kararı canıgönülden desteklerim. Bu kararın herkese örnek teşkil etmesini diler ve her zaman Mesut Özil'in yanında olduğumuzu belirtmek isterim."
- 24.7.2018 11:09
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
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