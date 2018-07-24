Adana Demirspor'dan Mesut Özil'e destek – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    <a href="/index/adana-demirspor?id=8a1f2b07-5c2f-4b97-a615-bfe2475b4abf" class="" rel="tag">Adana Demirspor</a>'dan <a href="/index/mesut-ozil?id=419a18c6-afc6-4a44-8dd8-b4d93716f6c7" class="" rel="tag">Mesut Özil</a>'e destek

    1. Lig takımlarından Kulübünün başkanı Murat Sancak, Türk asıllı futbolcu 'in ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya 'nı bırakma kararını desteklediğini bildirdi.

    Sancak, "'in yanındayız" başlıklı yazılı açıklamasında, Özil'in ırkçı saldırıya uğradığını ifade etti.

    Özil'in kararını desteklediklerini vurgulayan Sancak, şunları kaydetti: "Almanya 'na yıllarca emek veren, aslını inkar etmeyen ve ana vatanının fotoğraf çektirdiğinden dolayı Avrupalı ırkçılar tarafından hedef tahtasına konulan, kendisiyle gurur duyduğumuz evladımız ve kardeşimiz 'in almış olduğu kararı canıgönülden desteklerim. Bu kararın herkese örnek teşkil etmesini diler ve her zaman 'in yanında olduğumuzu belirtmek isterim."

    1. 24.7.2018 11:09
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