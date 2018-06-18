Altay şova hazır – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    şova hazır

    Altay şova hazır

    ekibi, görüşme halinde olduğu Mezenga ve Guido’da sona geldi. İzmir ekibinin iki yıldıza imza attırması artık an meselesi...

    1. Lig'in yeni takımı , harekatına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 30 yaşındaki tecrübeli Bulgar stoper İvan İvanov'u kadrosuna katan siyah-beyazlılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. temsilcisi, uzun süredir görüşme halinde olduğu Guido Koçer ve Bruno Mezenga'da da imza aşamasına geldi. Guido'nun Bolu, Mezenga'nın da Eskişehir ile sözleşmesi sona ererken, Altay'ın her iki oyuncuyla yakın zamanda anlaşma yapacağı öğrenildi. Guido, iki yıldır formasını giydiği ile geçtiğimiz sezon 28 karşılaşmaya çıktı.

    İMZALAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
    29 yaşındaki orta saha, bu maçlarda 6 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı. ile mukavele uzatmayacak olan 29 yaşındaki Mezenga ise 2017-2018 sezonunda 31 lig maçında forma giydi. Sambacı, bu karşılaşmalarda 8 gol attı, 7 asist yaptı. Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen golcü futbolcu, Eskişehirspor'dan önce 2012-16'da Akhisar ve 2011-12'de Orduspor formaları da giydi. Transfer çalışmalarıyla ilgili çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini belirten Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Takıma katkı sağlayacağına inandığımız isimleri transfer edeceğiz" diye konuştu.

    1. 18.6.2018
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