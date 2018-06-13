Gençlerbirliği'nin Sırp futbolcusu Petar Skuletic Montpellier'de – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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HEPSİ
    13 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
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    'nin Sırp futbolcusu Montpellier'de

    Gençlerbirliği'nin Sırp futbolcusu Petar Skuletic Montpellier'de

    Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Montpellier, 'nin Sırp golcüsü 'i kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Skuletic ile sözleşme imzalandığı ve gelecek sezon Sırp oyuncunun 32 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

    Açıklamada, 'ne ödenen bonservis bedeli hakkında bilgi verilmedi.

    Skuletic, Spor Toto Süper Lig'e veda eden başkent temsilcisinde geçen sezon 27 maçta 8 gole imza atmıştı.

    1. 13.6.2018 16:43
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