Adana coştu
Cihat Arslan’a imza attıran Toros Kaplanları, yeni bir bomba patlatmaya hazırlanıyor, bonservisi elinde olan Bruno Mezenga’yı renklerine katmayı planlıyor.
MEZENGA 31 MAÇTA 8 GOL, 7 ASİST
Brezilyalı yıldızın mali sıkıntılar yaşayan Eskişehirspor'la sözleşme yenilemeyeceği öğrenilirken, birçok Anadolu kulübünden teklif aldığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor formasıyla 31 lig maçında forma giyen Bruno Mezenga, bu karşılaşmalarda 8 kez rakip fileleri havalandırdı, 7 de asist yaptı. Yıldız futbolcu, Türkiye kariyerinde Eskişehirspor'dan önce 2012- 2016'da Akhisar ve 2011-2012'de Orduspor formaları da giydi.
- 11.6.2018
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Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek
Toplam 5
Yorum
Meli Ya yollayin gitsin nie bosuna para vericeniz bunun genc alin daha iyi transferde terim ve abdurrahim albayraktan nefret ediyorum
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc ben dünya kupasinda sonra elkay ve mesutun milli takimi birakacagi knaatindeyim
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc futbolda madem IRKCILIGA HAYIR ise, ozaman citf pasaportlu oyunculara milli takim degistirme sansi verilsin
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