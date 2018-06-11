Adana coştu – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Adana coştu

    Adana coştu

    ’a imza attıran Toros Kaplanları, yeni bir bomba patlatmaya hazırlanıyor, bonservisi elinde olan ’yı renklerine katmayı planlıyor.

    Geçtiğimiz yıl hedefine ulaşamayan Adanaspor, yeni sezon öncesi işi sıkı tutuyor. Göksu ve Kenan'ı renklerine bağladıktan sonra teknik direktörlüğe 'ı getiren turuncu-beyazlılar, transferde hız kesmiyor. Eskişehir ile sözleşmesi sona eren Bruno Mezenga'yı kadrosuna katmayı planlayan Yönetimi, 29 yaşındaki forvetin transferinde tüm şartları zorluyor.

    MEZENGA 31 MAÇTA 8 GOL, 7 ASİST
    Brezilyalı yıldızın mali sıkıntılar yaşayan Eskişehirspor'la sözleşme yenilemeyeceği öğrenilirken, birçok Anadolu kulübünden teklif aldığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor formasıyla 31 lig maçında forma giyen Bruno Mezenga, bu karşılaşmalarda 8 kez rakip fileleri havalandırdı, 7 de asist yaptı. Yıldız futbolcu, kariyerinde 'dan önce 2012- 2016'da Akhisar ve 2011-2012'de Orduspor formaları da giydi.
    1. 11.6.2018
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