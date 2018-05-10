TFF Tahkim Kurulundan Samsunspor'a indirim

TFF'den yapılan açıklamada, Samsunspor'a, Akın Çorap Giresunspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle PFDK tarafından verilen 2 müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasının, Tahkim Kurulu tarafından 1 maça indirilerek onandığı belirtildi.

Samsunspor, 34. haftadaki Ümraniyespor maçını seyircisiz oynayarak cezasını doldurmuş oldu.