TFF Tahkim Kurulundan Samsunspor'a indirim – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Tahkim Kurulundan 'a indirim

    TFF Tahkim Kurulundan Samsunspor'a indirim

    () , () tarafından 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen 'a verilen 2 maç seyircisiz oynama cezasında indirime gitti.

    'den yapılan açıklamada, 'a, Akın Çorap Giresunspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle tarafından verilen 2 müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasının, tarafından 1 maça indirilerek onandığı belirtildi.

    Samsunspor, 34. haftadaki Ümraniyespor maçını seyircisiz oynayarak cezasını doldurmuş oldu.

    1. 10.5.2018 17:31
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