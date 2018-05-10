TFF Tahkim Kurulundan Samsunspor'a indirim
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Spor Toto 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen Samsunspor'a verilen 2 maç seyircisiz oynama cezasında indirime gitti.
TFF'den yapılan açıklamada, Samsunspor'a, Akın Çorap Giresunspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle PFDK tarafından verilen 2 müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasının, Tahkim Kurulu tarafından 1 maça indirilerek onandığı belirtildi.
Samsunspor, 34. haftadaki Ümraniyespor maçını seyircisiz oynayarak cezasını doldurmuş oldu.
- 10.5.2018 17:31
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Okay Yokuşlu'ya özel teklif
Toplam 6
Yorum
seda ya sat yurt disina okayi,gerisini bana birak netcen sen,7,5 az en az 10 milyon yuro olsun,yahu bana birakin su oyuncuyu
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 40
Yorum
Egeli FB li yani aykut hoca uzun vadeli saglam systemle oynuyor s.günes f.terim gibi risikolu s kisa vadeli cok atmak icin2 3 5 gibi systemle oynamiyor
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 40
Yorum
Egeli FB li algi dersen neyi kastettin anlamadim Fusbolu zevk vermiyor olabilir dogru ama saglam system aykut hocanin systemi böyle yani italyan systemi
TFF Tahkim Kurulundan Samsunspor'a indirim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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