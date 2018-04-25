Geri sayımda – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Manisa ve Adana Demir’i geçerek Süper Lig’e döneceklerini aktaran , “Sezon başından beri bunu hak ettik. Son düzlükte hata yapmayacağız” dedi

    Spor Toto 1. Lig'de bitime iki hafta kala 59 puanla 2. sırada yer alan Ankaragücü geri sayıma geçti. 6 yılık Süper Lig hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerin teknik patronu İsmail Kartal iddialı açıklamalar yaptı. Manisa ve Adana Demir'i mağlup etmek istediklerini belirten tecrübeli hoca, "Manisa lige veda etmiş olabilir ama aynı ciddiyetle sahada olmamız gerek. Kalan iki maçı kazanıp Süper Lig'e döneceğiz. Sezon başından beri bunu hak ettik. Son düzlükte hata yapmayacak tecrübeye sahibiz. Oyuncularıma güveniyorum" ifadelerini kullandı.

    İKİ SEZONDA İKİ ŞAMPİYONLUK
    Son olarak 2011-12'de Süper Lig'de mücadele eden A.Gücü, 11 puan toplayarak lige veda etmişti. Sonraki sezon da 2. Lig'e düşen Başkent ekibi, geçtiğimiz yıl şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselmişti. Bitime iki hafta kala mutlu sona yakın olan 'ın öğrencileri üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşamış olacak.

    1. 25.4.2018
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