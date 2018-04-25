Geri sayımda

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Manisa ve Adana Demir’i geçerek Süper Lig’e döneceklerini aktaran İsmail Kartal, “Sezon başından beri bunu hak ettik. Son düzlükte hata yapmayacağız” dedi
Spor Toto 1. Lig'de bitime iki hafta kala 59 puanla 2. sırada yer alan Ankaragücü geri sayıma geçti. 6 yılık Süper Lig hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerin teknik patronu İsmail Kartal iddialı açıklamalar yaptı. Manisa ve Adana Demir'i mağlup etmek istediklerini belirten tecrübeli hoca, "Manisa lige veda etmiş olabilir ama aynı ciddiyetle sahada olmamız gerek. Kalan iki maçı kazanıp Süper Lig'e döneceğiz. Sezon başından beri bunu hak ettik. Son düzlükte hata yapmayacak tecrübeye sahibiz. Oyuncularıma güveniyorum" ifadelerini kullandı.
İKİ SEZONDA İKİ ŞAMPİYONLUK
Son olarak 2011-12'de Süper Lig'de mücadele eden A.Gücü, 11 puan toplayarak lige veda etmişti. Sonraki sezon da 2. Lig'e düşen Başkent ekibi, geçtiğimiz yıl şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselmişti. Bitime iki hafta kala mutlu sona yakın olan İsmail Kartal'ın öğrencileri üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşamış olacak.
İKİ SEZONDA İKİ ŞAMPİYONLUK
Son olarak 2011-12'de Süper Lig'de mücadele eden A.Gücü, 11 puan toplayarak lige veda etmişti. Sonraki sezon da 2. Lig'e düşen Başkent ekibi, geçtiğimiz yıl şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselmişti. Bitime iki hafta kala mutlu sona yakın olan İsmail Kartal'ın öğrencileri üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşamış olacak.
- 25.4.2018
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