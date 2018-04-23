SAMSUN’DAN HARAKiRi
Kırmızı-beyazlılar 15 dakikada 2-0’ı buldu. Horoz’da 37’de oyuna giren Mehmet Akyüz, 43 ve 75’te attığı gollerle takımına hayat verdi
FUTBOLCULAR HAKEM ODASINI BASTI!
Samsunsporlu futbolcular, hakem Özgür Yankaya ve yardımcı hakemlerin bulunduğu odaya girmeye çalıştılar. Çevik kuvvet polisleri futbolcuların hakem odasına girmesini engelledi. Daha sonra 4 takım kaptanı basın toplantısı düzenledi. Ahmet Burak, Ahmet Cebe, Göksu ve kaleci Furkan, iki net penaltılarının verilmediğini iddia ettiler. Hakem Yankaya'dan özür beklediklerini belirterek, kayyuma kaldıkları için sahipsiz sanılmamaları gerektiğinin altını çizdiler.
ÇAYKUR RİZE TEK ATTI
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Akın Çorap Giresunspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. 34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ferreira'nın sert şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi. 37. dakikada kazanılan serbest atışı kullanan Çağlar'ın direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Gökhan son anda köşeden kurtardı. SAMUDİO SKORU BELİRLEDİ
49. dakikada sağ kanattan Mehmet Uslu'nun serbest atışında ceza sahası içinde Samudio'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0. 6. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Lincoln'un şutunda top auta çıktı. 89. dakikada Oğulcan'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Lincoln'ün şutu dışarı gitti. Karşılaşma ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
GÜCÜNÜ GÖSTERDİ
Ankaragücü ile Gazişehir randevusunda, gülen taraf Başkent ekibi oldu. Sarı-lacivertliler, G.Antep temsilcisini 4 golle evine eli boş gönderdi. Ankaragücü'ne, Süper Lig yolunda zaferi getiren farklı skoru İsmail kendi kalesine, İlhan, Umut Nayir ve Sedat getirdi. Ankaragücü gelecek hafta Manisa'ya konuk olurken, Gazişehir Balıkesir'i ağırlayacak.
- 23.4.2018
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
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Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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