SAMSUN’DAN HARAKiRi – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    ’DAN HARAKiRi

    <a href="/index/samsun?id=a19f3c26-7e09-41d8-bd18-65912eaa4ac4" class="" rel="tag">SAMSUN</a>’DAN HARAKiRi

    Kırmızı-beyazlılar 15 dakikada 2-0’ı buldu. Horoz’da 37’de oyuna giren , 43 ve 75’te attığı gollerle takımına hayat verdi

    SPOR Toto 1. Lig'de ateş hattındaki final gibi maçta Samsunspor büyük bir fırsatı tepti. Yaklaşık 12 bin müthiş taraftar desteğini de arkasına alan kırmızıbeyazlılar, ateş hattında hemen üzerindeki Denizlispor karşısında 2'de Ahmet Cebe, 15'te Ercan'la 2-0 öne geçti. 37'de oyuna giren 43'te skoru 2-1 yaptı. KARADENİZ ekibi, 57'de kaleci Zeki'yi de çalımlayıp boş kaleye topu yuvarlayamayan Enes'le farkı 2'ye çıkarma şansını üstten dışarı attı. Denizlispor'da 75'te bir kez daha sahne alan , kritik karşılaşmanın skorunu ilan etti: 2-2. Yeşil-siyahlılar bitime 2 hafta kala ligde kalma adına çok önemli bir avantaj yakaladı.

    FUTBOLCULAR HAKEM ODASINI BASTI!
    Samsunsporlu futbolcular, hakem ve yardımcı hakemlerin bulunduğu odaya girmeye çalıştılar. Çevik kuvvet polisleri futbolcuların hakem odasına girmesini engelledi. Daha sonra 4 takım kaptanı basın toplantısı düzenledi. Ahmet Burak, Ahmet Cebe, Göksu ve kaleci Furkan, iki net penaltılarının verilmediğini iddia ettiler. Hakem Yankaya'dan özür beklediklerini belirterek, kayyuma kaldıkları için sahipsiz sanılmamaları gerektiğinin altını çizdiler.

    ÇAYKUR RİZE TEK ATTI
    Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında , sahasında Akın Çorap Giresunspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. 34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ferreira'nın sert şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi. 37. dakikada kazanılan serbest atışı kullanan Çağlar'ın direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Gökhan son anda köşeden kurtardı. SAMUDİO SKORU BELİRLEDİ
    49. dakikada sağ kanattan Mehmet Uslu'nun serbest atışında ceza sahası içinde Samudio'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0. 6. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Lincoln'un şutunda top auta çıktı. 89. dakikada Oğulcan'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Lincoln'ün şutu dışarı gitti. Karşılaşma ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

    GÜCÜNÜ GÖSTERDİ
    Ankaragücü ile Gazişehir randevusunda, gülen taraf Başkent ekibi oldu. Sarı-lacivertliler, G.Antep temsilcisini 4 golle evine eli boş gönderdi. Ankaragücü'ne, Süper Lig yolunda zaferi getiren farklı skoru İsmail kendi kalesine, İlhan, Umut Nayir ve Sedat getirdi. Ankaragücü gelecek hafta 'ya konuk olurken, Gazişehir Balıkesir'i ağırlayacak.
    1. 23.4.2018
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