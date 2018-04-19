Çaykur Rizespor'da Süper Lig hesapları

Galip, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig yarışında bu hafta oynanacak maçların çok zorlu olduğunu belirtti.

MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep maçının sonucuna göre Süper Lig'e doğrudan yükselme şansları olduğuna dikkati çeken Galip Güzel, "Her takım için artık zorlu final maçları başladı. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Artık bu işi mutlu son ile bitirmek zorundayız. Giresunspor maçı sezonun en değerli maçı. Bu maçı kazanarak, başka maçların sonucuna bakmadan kendi hesabımızı kendimiz görmek için çalışacağız. Giresunspor maçını kazandığımız taktirde rakiplerimiz kazansa bile bu işin büyük oranda bittiği bilincindeyiz. Takım olarak kendimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Galip Güzel, taraftarın her geçen hafta takıma önemli destek verdiğini anımsatarak, "Ligin ikinci yarısından itibaren buradayım ve her geçen maç artan bir destek görüyorum. Giresunspor maçı çok daha farklı olacak. Stadın bu kez tamamen dolacağına inanıyorum. Geçen sezon şanssız bir şekilde Süper Lig'e veda eden bu ekip, taraftarının da gücü ile ait olduğu yere dönecektir. Bunu camia olarak birlikte başaracağız. Artık daha çok kenetlenmiş bir camia var." diye konuştu.

Öte yandan, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcuların katıldığı ancak Kweuke'nin takımdan ayrı koştuğu öğrenildi.