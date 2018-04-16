"Bu maçı kazanan ilk 2 biletini alır" – Fotomaç – 16 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    "Bu maçı kazanan ilk 2 biletini alır"

    "Bu maçı kazanan ilk 2 biletini alır"

    1. Lig ekiplerinden 'in teknik direktörü , ligin 32. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacakları maçla ilgili, "Kazanan taraf çok avantajlı olacak, bu maçı kazanan ilk 2 biletini alır." dedi.

    Sözeri, yaptığı açıklamada, hafta sonu Altınordu ile yapılan maçta takım olarak ne kadar istekli olduklarını gösterdiklerini söyledi. Performansları nedeniyle futbolcuları kutlayan Sözeri, son haftalarda bazı kesimlerin oyun tarzına yönelik eleştirileri olduğunu ancak artık geri dönüşü olmayan maçlar için sahaya çıkıldığını, bu yüzden iyi futboldan ziyade sonuca gidecek oyun tarzı benimsendiğini vurguladı.

    Ligin bitimine 3 hafta kaldığını anımsatan Sözeri, şöyle konuştu:

    "Bu 3 maçın en zorunu bu hafta deplasmanda oynayacağız. Ankaragücü ile yapacağımız maç, iki taraf için de ilk ikiye kalabilmek adına tam bir final. Kazanan taraf çok avantajlı olacak, bu maçı kazanan ilk 2 biletini alır. Bu tarz maçlar her zaman her futbolcuya ve her camiaya nasip olmaz. Bu maçı özel bir maç olarak nitelendirip ona göre hazırlıklarımızı yapacağız. Kendimize yakışır bir maç çıkaracağız. Eğer Ankara'dan 3 puanla dönersek yolumuzun çok güzel olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle hazırlanıp ona göre maça çıkacağız."

    olarak bu noktalara kolay gelmediklerini anlatan Sözeri, Ankara deplasmanından galibiyetle dönmeleri halinde bu emeklerin karşılığını alabileceklerini kaydetti.

    Maçı kazanmak istediklerini belirten Sözeri, sağduyu çağrısında bulunarak, "Ankaragücü maçının, hakemin konuşulmadığı, bol pozisyonun konuşulduğu, futbolun güzelliklerinin anlatıldığı bir organizasyon olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Bu maçı kazanan ilk 2 biletini alır" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN