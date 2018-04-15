Elazığspor evinde kazandı – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Elazığspor evinde kazandı

    Elazığspor evinde kazandı

    1. Lig'in 31. hafta karşılaşmasında , 'u 2-1 yendi.

    Stat: Elazığ Atatürk

    Hakemler: Onur Karabaş, Hüsnü Emre Çelimli, Oğuz Kağan Çalışır

    Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabir Fener, , Bjarnason, Tatos, Hora (Dk. 81 ), Mehmet Yiğit, Murat Akça, Canberk Dilaver, Sezgin Coşkun, Muhammet Ildız (Dk. 29 Halil İbrahim Pekşen), Tom (Dk. 58 Diarra)

    Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Tolgahan Mulla Çiçek, Yiğit İncedemir, Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez (Dk. 74 Politylo), Tambe, Adil Demirbağ, Batuhan İşçiler, Savaş Yılmaz (Dk. 75 Abdulkadir Parmak), Mendy, Atabey Çiçek (Dk. 69 Aydın Yılmaz)

    Goller: Dk. 54 Yiğitcan Erdoğan (), Dk. 65 ve 70 Diarra ()

    Sarı kartlar: Dk. 37 Mendy, Dk. 41 Yiğitcan Erdoğan (Adana Demirspor)
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:45
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