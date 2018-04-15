Elazığspor evinde kazandı
Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Tetiş Yapı Elazığspor, Adana Demirspor'u 2-1 yendi.
Hakemler: Onur Karabaş, Hüsnü Emre Çelimli, Oğuz Kağan Çalışır
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabir Fener, Alpaslan Öztürk, Bjarnason, Tatos, Hora (Dk. 81 Mertan Caner Öztürk), Mehmet Yiğit, Murat Akça, Canberk Dilaver, Sezgin Coşkun, Muhammet Ildız (Dk. 29 Halil İbrahim Pekşen), Tom (Dk. 58 Diarra)
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Tolgahan Mulla Çiçek, Yiğit İncedemir, Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez (Dk. 74 Politylo), Tambe, Adil Demirbağ, Batuhan İşçiler, Savaş Yılmaz (Dk. 75 Abdulkadir Parmak), Mendy, Atabey Çiçek (Dk. 69 Aydın Yılmaz)
Goller: Dk. 54 Yiğitcan Erdoğan (Adana Demirspor), Dk. 65 ve 70 Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Mendy, Dk. 41 Yiğitcan Erdoğan (Adana Demirspor)
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:45
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Aykut Kocaman: "Artık gına geldi"
Toplam 4
Yorum
meric benim diyecem allah bütün türkiyeye akil fikir versin. iyi bir gölcüyle gol atarsin. iyi bir defansla kupa kazanirsin.
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Aykut Kocaman, Soldado'yu neden oyundan çıkardı?
Toplam 3
Yorum
nnn valbuena neden yedek.
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Sümer işbaşında
Toplam 1
Yorum
kenan Hocam bize öyle bir hoca lazımki, futbolla yatıp kalkan, düşünüp yeni sistemler üretebilecek biri olmalıki, Trabzonsporu taşıyabilsin.
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