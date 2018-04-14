Ümraniye ile Ankaragücü yenişemedi
Maçtan dakikalar
2. dakikada sağ kanattan Kadir'in ortasında ceza sahası içinde Putsila'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
31. dakikada Vasilogiannis'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Mücahit'in kafa vuruşu savunmaya çarpıp dışarı çıktı.
52. dakikada Serdar'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rangelov'un şutunu kaleci Korcan kornere çeldi.
60. dakikada Vasilogiannis'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına geri döndü.
70. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Umut'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Burak'ta kaldı.
87. dakikada Mücahit'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Samet'in kafa vuruşu kaleci Korcan'da kaldı.
89. dakikada açılan ortada ceza sahası içinde oluşan karambolde Drole'ün şutunda kaleci Korcan topu çeldi.
90+4. dakikada Oğuz'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde Rangelov topu ağlara gönderdi. 1-1
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:13
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 4
Yorum
yasin69 Ağaoğlu Başkana sesleniyorum şuan takım kalitesi fena değil.. dahada üstüne koymalısın..
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 4
Yorum
yasin69 onu sat bunu sat neden geldi bu yönetim ozaman.. ağaoğluna yakışan bir çırpıda Trabzonsporun borcunun tamamını ödemektir. sonra geri alır.
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Rıza Çalımbay'dan hücum vurgusu
Toplam 1
Yorum
Salih 6117 Rıza Hoca ile devam edilmelidir.
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